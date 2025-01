EQS-News: Erfolgreicher Verlauf der ordentlichen Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreicher Verlauf der ordentlichen Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE



20.01.2025 / 09:19 CET/CEST

Erfolgreicher Verlauf der ordentlichen Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE

Borna, 20. Januar 2025 – Die ARI Motors Industries SE informiert über den erfolgreichen Verlauf ihrer ordentlichen Hauptversammlung, die am 17. Januar 2025 in Borna stattfand. Die Aktien der Gesellschaft werden seit dem 20. Juli 2023 im Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf sowie an den Handelsplätzen der Börsen Berlin, Frankfurt und München gehandelt. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 10.000.000 Aktien mit der ISIN DE000A3D6Q45 und der WKN A3D6Q4.

Zur Hauptversammlung waren neben den Organen der Gesellschaft 19 Aktionäre bzw. deren Vertreter anwesend, was einer Präsenz von 4.387.454 Aktien, beziehungsweise 43,88 Prozent entspricht. Im Rahmen der Versammlung wurden sämtliche Tagesordnungspunkte mit überwältigender Mehrheit beschlossen:

TOP 2: Die Entlastung des geschäftsführenden Direktors, Herrn Thomas Kuwatsch, für das Geschäftsjahr 2023 wurde mit 99,93 Prozent der anwesenden Stimmen beschlossen.

TOP 3: Die Entlastung des Mitglieds des Verwaltungsrats, Herrn Daniel Jacob, für das Geschäftsjahr 2023 wurde mit 99,95 Prozent der anwesenden Stimmen beschlossen.

TOP 4: Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wurde Diplom-Kaufmann Johannes Weßling mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen gewählt.

TOP 5.1: Herr Daniel Jacob wurde mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen erneut in den Verwaltungsrat gewählt, was das Vertrauen der Aktionäre in seine bisherigen Leistungen unterstreicht.

TOP 5.2: Herr Karl-Heinz Kustermann, Maschinenbauingenieur, wurde ebenfalls mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt.

TOP 5.3: Dr. Rasso Graber, Rechtsanwalt, erhielt ebenfalls die volle Unterstützung der anwesenden Aktionäre mit 100 Prozent der Stimmen.

Die Wahl von Herrn Jacob bringt Kontinuität in die Unternehmensführung, während die Ernennung von Herrn Kustermann und Dr. Graber den Verwaltungsrat um wertvolle Expertise erweitert. Herr Kustermann bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Zeit als Führungskraft bei BMW in China ein, während Dr. Graber durch seine langjährige Erfahrung im Gesellschaftsrecht und der Betreuung börsennotierter Unternehmen zusätzliche Impulse setzen wird.

Die Hauptversammlung endete nach zwei Stunden. Im Anschluss erhielten die Aktionäre eine Führung über das Unternehmensgelände mit einer Vorführung der wichtigsten Fahrzeugmodelle von ARI Motors.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

