EQS-News: Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro zu Top-Konditionen

Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro zu Top-Konditionen



20.01.2025 / 11:33 CET/CEST

Starkes internationales Investoreninteresse: Orderbuch übersteigt 2 Mrd. Euro, in der Spitze wiederholt mehr als vierfach überzeichnet.

Top-Konditionen: Anleihe mit 3,25% Kupon finanziert weiteres Wachstum von SIXT.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Die starke Überzeichnung des Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden.“

Pullach, 20. Januar 2025 – Die Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFCK8) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert. Mit einem in der Spitze mehr als vierfach überzeichneten Orderbuch stieß die Benchmark-Emission auf eine außerordentlich hohe Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 3,25%, was einer Verbesserung von 0,50% gegenüber der letzten Anleihe vor einem Jahr (Kupon: 3,75%) entspricht.

Die erfolgreiche Emission unterstreicht die starke Marktposition des internationalen Autovermieters und das hohe Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Erlöse aus der Anleihe dienen der Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Die starke Überzeichnung des Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden. Besonders erfreulich ist, dass wir mit der Anleiheemission erneut auf eine international breit gestreute Resonanz bei Investoren gestoßen sind und den Kupon gegenüber der letzten Anleihe nochmals um 0,50% verbessern konnten.“

Als Joint Lead Manager agierten BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK sowie UniCredit.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können u.a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2023 erreichte der Sixt-Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von 464,3 Mio. Euro und erneut eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,62 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Kathrin Greven

Tel.: +49 – (0)89 – 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach i. Isartal Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://ir.sixt.eu

