EQS-News: Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT YOU

Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT YOU

Die Angebotsunterlage wurde heute nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht.

Die Annahmefrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 17. Februar 2025.

Der Angebotspreis von 6,50 EUR pro Aktie entspricht einer Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen in Höhe von 5,80 EUR, und einer Prämie von 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs von ABOUT YOU (berechnet am 10. Dezember 2024).

Der Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU begrüßen und unterstützen das Angebot.

Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Es gelten die in der Angebotsunterlage beschriebenen üblichen Vollzugsbedingungen.

Berlin, 20. Januar 2025 // Zalando SE (die „Bieterin“ oder „Zalando“) hat heute nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“) für die Aktien der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“) veröffentlicht.

Die Aktionär*innen von ABOUT YOU haben ab heute die Möglichkeit, das Übernahmeangebot anzunehmen und ihre Aktien für eine Barabfindung in Höhe von 6,50 EUR pro Aktie einzureichen. Dies entspricht einer Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen von 5,80 EUR und einer Prämie von 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs von ABOUT YOU am 10. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Absicht zur Abgabe eines Übernahmeangebots durch Zalando.

Durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären von ABOUT YOU, der Otto Group, der Otto Familie, HEARTLAND und allen drei Gründern und Vorstandsmitgliedern von ABOUT YOU, sowie durch weitere Zukäufe hat sich Zalando für die Transaktion bereits knapp 80 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU gesichert. Da beide Unternehmen derselben Branche angehören, bietet der Zusammenschluss erhebliche Wertschöpfungspotenziale.

Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU das Übernahmeangebot und beabsichtigen, den Aktionär*innen von ABOUT YOU die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 17. Februar 2025 um 24:00 Uhr (MEZ). Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Der Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben.

Einzelheiten zur Annahme des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Den Aktionär*innen von ABOUT YOU wird empfohlen, sich an ihre Depotbank zu wenden, um ihre Aktien einzureichen und sich über etwaige Fristen zu erkundigen, die Maßnahmen vor Ablauf der Annahmefrist erfordern.

Das Übernahmeangebot und eine unverbindliche englische Übersetzung sind ab sofort online unter https://the-perfect-fit.de/ verfügbar. Die Unterlage ist auch kostenlos bei der BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich (bitte senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer vollständigen Adresse per Fax an +49-69-1520-5277 oder per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).

Kontakt:

Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin

Deutschland

Amtsgericht Charlottenburg HRB: 158855 B

Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt

ISIN: DE000ZAL1111

Zalando Medien- und Investor Relations-Kontakt:

Medienanfragen

Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de



Anfragen von Investor*nnen/Analyst*innen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.



Rechtliche Hinweise

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken über das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot („Übernahmeangebot“) der Zalando SE („Zalando“) für alle Aktien der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“ oder die „Gesellschaft“) und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, die nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht worden ist. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung), und bestimmter, auf grenzüberschreitende Erwerbsangebote anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, soweit rechtlich zulässig, direkt oder indirekt weitere Aktien der ABOUT YOU Holding SE außerhalb des Übernahmeangebots an der Börse oder außerbörslich zu erwerben. Wenn solche weiteren Erwerbe stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Zalando und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z.B. hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.



