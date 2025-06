EQS-Adhoc: The Platform Group AG: Start des Einstiegs in den Optiker- und Hörakustikmarkt durch Übernahme von zwei Unternehmensgruppen mit 30 Standorten

EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Start des Einstiegs in den Optiker- und Hörakustikmarkt durch Übernahme von zwei Unternehmensgruppen mit 30 Standorten



13.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: Start des Einstiegs in den Optiker- und Hörakustikmarkt durch Übernahme von zwei Unternehmensgruppen mit 30 Standorten Düsseldorf, 13. Juni 2025. Der Vorstand der The Platform Group AG („TPG“, die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2QEFA1) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Übernahme von zwei Unternehmensgruppen der Optik- und Hörakustikbranche beschlossen. Die Transaktionen markieren den ersten Schritt des Einstiegs der Gesellschaft in diesen Markt.

Im Rahmen der Transaktionen wird die The Platform Group AG Mehrheitsbeteiligungen an den beiden Optikerunternehmensgruppen Beste Aussichten GmbH und Karrasch & Nolte GmbH erwerben, beide mit Unternehmenssitz in Münster. Insgesamt betreiben die beiden Gesellschaften rund 30 Standorte in Deutschland mit ca. 200 Mitarbeitenden.

Die Transaktionen erfolgen jeweils in Form von Share Deals. Der Kaufpreis liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und setzt sich aus einer Barkomponente, die aus Eigenmitteln finanziert ist, und Aktienvergütungen an die Verkäufer zusammen. Über die genaue Kaufpreishöhe wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug (Closing) wird für Juli 2025 erwartet.

Im Rahmen des ersten Schritts zum Einstieg in die Optik- und Hörakustikbranche sollen die beiden Unternehmen mit der Online-Plattform „MyGlasses” zusammengeführt werden. In einem zweiten Schritt sollen bis Ende 2026 zahlreiche weitere Optik- und Hörakustikunternehmen in Deutschland sowie im EU-Ausland erworben werden. Im dritten Schritt soll die Online-Plattform MyGlasses ab Ende 2025 für externe Optiker geöffnet werden. Aufgrund der künftigen Bedeutung des Geschäftsfeldes und der weiteren, geplanten Zukäufe wird TPG ab dem zweiten Halbjahr 2025 ein eigenes Segment im Rahmen der Konzernsegmentberichterstattung einführen.

Für das neue Segment „Optics & Hearing” wird im Geschäftsjahr 2025 auf Pro-forma-Basis ein Umsatz von über EUR 30 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 8 Mio. bis EUR 10 Mio. erwartet. Die prognostizierte EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei mindestens 25 %.



Kontakt:

Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

Ende der Insiderinformation

13.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2154660 13.06.2025 CET/CEST