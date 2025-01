LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - Den Boden gefunden?

Seit dem Frühjahr 2024 musste die LVMH-Aktie spürbare Kursverluste hinnehmen. In dieser „Kraut und Rüben“-Phase fiel der Luxusgütertitel in der Spitze von 886,40 EUR auf 565,40 EUR zurück. In den letzten Wochen konnte sich das Papier nun aber stabilisieren und diese Entwicklung war, durch die charttechnische Brille betrachtet, mehr als wichtig. Schließlich konnte damit eine große Toppformation abgewendet werden. Auf der Indikatorenseite wird die beschriebene Trendwende durch ein neues MACD-Kaufsignal bestätigt, während die Relative Stärke nach Levy zu Jahresbeginn den Schwellenwert von 1 überschritten hat. Damit hat die LVMH-Aktie möglicherweise ihren Boden gefunden. Bestätigt wird dieses Szenario durch den Bruch des knapp 1-jährigen Korrekturtrends (akt. bei 629,40 EUR), die Rückeroberung der horizontalen Barrieren bei 650 EUR sowie den Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 666,81 EUR; siehe Chart). Die nächste ganz wichtige Hürde lauert nun in Form des Hochs von Anfang Oktober bei 707,80 EUR. Der Sprung darüber würde eine mittelfristige Bodenbildung abschließen und damit die charttechnischen Perspektiven weiter verbessern. Als Stopp dient in Zukunft indes der o. g. Abwärtstrend.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

