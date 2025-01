Original-Research: Shelly Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group SE - von Montega AG 20.01.2025 / 16:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Shelly Group SE Unternehmen: Shelly Group SE ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.01.2025 Kursziel: 49,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach München-Roadshow-Feedback: Erfüllung der Mittelfristziele in Reichweite Nachdem Shelly vor zwei Wochen bereits hervorragende vorläufige Umsatzzahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht hat, war das Interesse auf der Roadshow in München mit einem Dutzend Investoren sehr hoch. Kernpunkte waren dabei vor allem die anhaltend hohe Wettbewerbsqualität sowie der Pfad in Richtung Mittelfristziel 2026. Wettbewerbsvorteile im Smart-Home-Markt: Die Basis für den Erfolg von Shelly bildet u.E. die hohe Produktqualität, welche aufgrund der offenen Systemarchitektur, der hohen Kompatibilität (WLAN, Bluetooth, z-Wave, KNX etc.) und der Anwendungsvielfalt überzeugt. Zudem weisen die Smart-Home-Geräte ein attraktives Preisniveau auf, dass bei rund der Hälfte der direkten Wettbewerber wie Homeatic oder Plejd liegt und keinen Hub benötigt, was die initialen Hürden für eine Anschaffung nochmals senkt. Mittelfristziele in Reichweite: In Anbetracht der herausragenden Wachstumsraten der Vergangenheit (CAGR 2021-24: 52,1%) stellte sich bei Investoren die Frage, inwieweit dieses Momentum auch in den kommenden Jahren aufrecht erhalten werden kann. Um das eigene Mittelfristziel für 2026 i.H.v. 200 Mio. EUR Umsatz zu erreichen, wäre eine jährliche Steigerung von 36,7% nötig. Aufbauend auf der allgemeinen Entwicklung im Smart-Home-Markt mit jährlichen Wachstumsraten von 10%-15% in den kommendenJ ahren sollte Shelly laut Co-CEO Wolfgang Kirsch aufgrund seiner überlegenen Produkte weiter überdurchschnittlich stark wachsen. Ein Teil dieses Wachstums dürfte Shelly bereits dadurch erzielen, dass bestehende Kunden nicht nur Einmalkäufe tätigen, sondern nach Aussagen des Unternehmens pro Jahr rund zwei weitere Geräte installieren und somit für einen planbaren Umsatzstrom sorgen. Dieser Trend dürfte durch den weiteren Ausbau des Produktkatalogs, u.a. um smarte Türschlösser (siehe Comment vom 11.07.2024) und Kameras, unterstützt werden. Geografisch gesehen besteht u.E. in großen Smart-Home-Märkten wie UK und Frankreich weiterhin hohes Wachstumspotenzial, da diese momentan von Shelly deutlich weniger erschlossen sind im Vergleich zur DACH-Region und Nordeuropa. Durch den Aufbau von lokalen Sales-Teams und Partnerschaften mit Händlern sollten jedoch auch in diesen Regionen mittelfristig relevante Umsatzbeiträge erzielt werden. Neben der weiteren Marktdurchdringung im DIY-Bereich (u.a. mit den Shelly-Produkten der 4. Generation mit Marktstart 2025/26) verlagert der Smart-Home-Anbieter seinen Fokus zunehmend in den Professionals-Bereich. Besonders im Fokus stehen hierbei sogenannte Fleet-Manager, mit denen Unternehmen zukünftig zentral ihre Gebäude steuern können. Anwendungsfälle sind hierbei das automatische Ausschalten von Klimaanlagen, Heizkörpern und Lichtquellen in der Nacht. Zudem arbeitet Shelly mit digitalen Assistenten wie Amazon Alexa zusammen, um auch in Hotels und Altenheimen die smarte, sprachbasierte Steuerung zu ermöglichen. Fazit: Shelly ist in München auf großes Investoreninteresse gestoßen und konnte einen Einblick in die Unternehmenshistorie, aber vor allem auch die zukünftige Ausrichtung des Smart-Home-Anbieters geben. Für das Jahr 2025 ist Shelly u.E. produktseitig sehr gut aufgestellt und zudem mit einem KGV 2025e von 19,8 in Anbetracht des anhaltend hohen Wachstums weiterhin nicht zu hoch bewertet. Wir bestätigen Kursziel und Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31639.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2071055 20.01.2025 CET/CEST °