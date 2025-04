GNW-News: OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der AACR-Jahrestagung 2025 zu den Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) OBI-992 und OBI-902, den ADC-Enabling-Technologien GlycOBI® und ThiOBI®, dem Prodrug OBI-3424 und der Globo-H-Forschung (GH-Forschung) an

^TAIPEH, Taiwan, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174. TWO), hat heute nichtklinische Daten zu OBI-902 bekannt gegeben, einem potenziell in seiner Klasse führenden Anti-TROP2-AWK, das mithilfe der firmeneigenen GlycOBI(®)-Technologien der nächsten Generation entwickelt wurde. OBI-902 zeigte in verschiedenen Tiermodellen eine überlegene Antitumoraktivität und günstige PK/PD-Eigenschaften im Vergleich zu Bezugsnormen für TROP2-AWK. OBI-992, ein cysteinhaltiges TROP2-gerichtetes AWK, zeigte ein differenziertes Resistenzprofil im Vergleich zu Bezugsnormen für AWK. Darüber hinaus werden charakterisierende und nichtklinische In-vivo-Daten für die firmeneigenen AWK- Plattformen GlycOBI(®) (glykanspezifisch) und ThiOBI(®) (auf Cysteinbasis) vorgestellt, die eine verbesserte Antitumoraktivität und Stabilität in Tiermodellstudien zeigen. ThiOBI(®) ist eine neue Plattform der nächsten Generation und erweitert das Arsenal von OBI an ADC-Enabling-Technologien. Zudem wird die nichtklinische und antitumorale Aktivität von OBI-3424, einem neuartigen AKR1C3-gerichteten Prodrug, vorgestellt. Die mögliche Korrelation zwischen GH-Expression und schlechter Prognose beim Cholangiokarzinom (CCA) sowie die Rolle von GH bei der Modulation der Immunantwort bei CCA-Patienten werden ebenfalls diskutiert. Diese Daten werden auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) vom 25. bis 30. April 2025 in Chicago, Illinois (USA), vorgestellt. ?Unsere Daten haben gezeigt, dass OBI-902, das aus einer situsspezifischen GlycOBI(®)-Plattform stammt, günstige PK- und differenzierte Profile mit guter AWK-Stabilität im Blutkreislauf sowie eine effiziente Freisetzung der Payload an der Tumorstelle in tumortragenden Mäusen aufweist. In Xenotransplantationsmodellen zeigte OBI-902 eine überlegene und länger anhaltende Antitumoraktivität im Vergleich zu Bezugsnormen für AWK. Die GlycOBI(®)-Plattform stellt einen Durchbruch in der Entwicklung von Antikörper- Wirkstoff-Konjugaten (AWK) als separate glykanspezifische Technologie dar, die ein vielseitiges Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (Drug-Antibody Ratio, DAR) und Dual-Payload-Konjugate ermöglicht. Die GlycOBI(®)-Plattform umfasst sowohl die EndoSymeOBI(®)-Enzym- als auch die HYPrOBI(TM)-Linker-Technologie. Die duale EndoSymeOBI(®)-Enzymtechnologie ermöglicht ein präzises Glykanremodelling für eine situsspezifische Konjugation in einem sogenannten ?One-Pot-Verfahren". Die

HYPrOBI(TM)-Technologie bietet einen Maskierungseffekt, um die Hydrophobizität des

zytotoxischen Wirkstoffs (Payload) zu reduzieren, während der Abschirmeffekt die kontrollierte Freisetzung der Payload verbessert, insbesondere in der Tumorumgebung, damit eine vorzeitige Freisetzung in die Blutbahn verhindert wird. Bemerkenswert ist, dass mit dieser Technologie ein Wirkstoff-Antikörper- Verhältnis (DAR) von bis zu 16 erreicht werden kann, was das höchste DAR ist, das mit situsspezifischen Glykan-Plattformen erzielt werden kann", erklärte Dr. Ming-Tain Lai, Chief Scientific Officer von OBI. ?Darüber hinaus wurde die ThiOBI(®)-Plattform unter Verwendung einer irreversiblen Cystein-Konjugation in Verbindung mit der HYPrOBI(TM)-Technologie entwickelt, um die Stabilität zu verbessern und eine vorzeitige Freisetzung der Payload zu verhindern. AWK, die auf der ThiOBI(®)-Plattform basieren, zeigten eine überlegene Antitumoraktivität im Vergleich zu herkömmlichen Bezugsnormen für Cystein-AWK." In Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute (NCI), einem Teil der National Institutes of Health, und dem PIVOT-Programm (Pediatric Preclinical In Vivo Testing) wurde OBI-3424 von PIVOT-Forschungsteams am Memorial Sloan- Kettering Cancer Center und am University of Texas Health Science Center in San Antonio auf seine Antitumoraktivität in einer Reihe von pädiatrischen Hepatoblastom-PDX-Modellen untersucht und zeigte vielversprechende Ergebnisse. Montag, 28. April 2025 Titel: OBI-992, a novel TROP2 antibody-drug conjugate, exhibits distinct resistance profiles compared to other TROP2 targeting ADCs (OBI-992, ein neuartiges TROP2-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, zeigt unterschiedliche Resistenzprofile im Vergleich zu anderen TROP2-gerichteten AWK) (1) (https://www.abstractsonline.com/pp8/) Autoren: Lifen Shen, Tzer-Min Kuo, Yu-Hsuan Tsao, Ya-Chi Chen, Ming-Tain Lai. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan Titel der Veranstaltung: PO. ET03.06 - Drug Resistance in Molecular Targeted Therapies 2 (Arzneimittelresistenz bei molekular zielgerichteten Therapien 2) Ort: Posterbereich 20 Postertafel Nr. 3 Abstract-Präsentation Nr. 1702 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Montag, 28. April 2025. 9:00-12:00 Uhr Titel: Harnessing the GlycOBI(®) enabling technologies: next-generation site- specific glycan ADCs with versatile DAR to enhance therapeutic index (Einsatz der GlycOBI®-Enabling-Technologien: Situsspezifische Glykan-AWK der nächsten Generation mit vielseitigem DAR zur Verbesserung des therapeutischen Index) (2) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3007) Autoren: Teng-Yi Huang, Ka-Shu Fung, Yu-Chao Huang, Chi-Sheng Shia, Chi-Huan Lu, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Ming-Tain Lai. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan Titel der Veranstaltung: PO.ET02.08 - Novel Drug Delivery Technologies (Neuartige Technologien zur Wirkstoffabgabe) Ort: Posterbereich 23 Postertafel Nr. 18 Abstract-Präsentation Nr. 1799 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Montag, 28. April 2025. 9:00-12:00 Uhr Dienstag, 29. April 2025 Titel: OBI-902, a novel TROP2 targeted antibody-drug conjugate via GlycOBI(®) platform, has favorable pharmacokinetics and sustained antitumor activities in challenging solid tumors (OBI-902, ein neuartiges TROP2-gerichtetes Antikörper- Wirkstoff-Konjugat über die GlycOBI®-Plattform, zeigt günstige pharmakokinetische Eigenschaften und anhaltende Antitumoraktivität bei schwierigen soliden Tumoren) (3) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1103) Autoren: Ren-Yu Hsu, Chi-Huan Lu, Chi-Sheng Shia, Hsin-Shan Wu, Lu-Tzu Chen, Jhih-Jie Yang, Jyy-Shiuan Tu, Hui-Wen Chang, Shih-Ni Wen, Ming-Tain Lai, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan Titel der Veranstaltung: PO.ET07.01 - Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Cancer Therapeutics (Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Krebstherapeutika) Ort: Posterbereich 20 Postertafel Nr. 21 Abstract-Präsentation Nr. 4356 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 29. April 2025. 9:00-12:00 Uhr Titel: Globo H Affects the immune tumor microenvironment in cholangiocarcinoma (Globo H beeinflusst das immunologische Tumormikromilieu beim Cholangiokarzinom) (4) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1534) Autoren: Chih Chieh Yen, Tzer Min Kuo, Chun Jung Lin, Hung Wen Tsai, Wen Lung Wang, Chien Jui Huang, Ping Jui Su, Ting Kai Liao, I Ting Liu, Li Chin Cheng, Ying Jui Chao, Yan Shen Shan, Chia Jui Yen, Ming Tain Lai. National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan, OBI Pharmaceuticals Inc., Taipeh, Taiwan, National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan, National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan, National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan, Chi Mei Medical Center, Tainan, Taiwan Titel der Veranstaltung: PO.CL13.01 - Molecular Diagnosis, Molecular Characterization and Theranostics of Tumors (Molekulare Diagnostik, molekulare Charakterisierung und Theranostik von Tumoren) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/session/366) Ort: Posterbereich 30 Postertafel Nr. 17 Abstract-Präsentation Nr. 4597 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 29. April 2025. 9:00-12:00 Uhr Titel: ThiOBI(®) platform, a novel hydrophilic linker for irreversible cysteine- selective biomolecular conjugation, demonstrated potent and durable antitumor activities in various animal models (Die ThiOBI®-Plattform, ein neuartiger hydrophiler Linker für die irreversible cystein-selektive biomolekulare Konjugation, zeigte in verschiedenen Tiermodellen eine starke und lang anhaltende Antitumoraktivität) (5) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3773) Autoren: Yu-Chao Huang, Ting-Wei Liu, Chi-Huan Lu, Ren-Yu Hsu, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Ming-Tain Lai, Teng-Yi Huang. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan Titel der Veranstaltung: PO.ET02.10 - Novel Methods in Small Molecule and Biologics Drug Discovery (Neuartige Methoden in der Entdeckung von niedermolekularen und biologischen Wirkstoffe) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/session/386) Ort: Posterbereich 22 Postertafel Nr. 20 Abstract-Präsentation Nr. 5675 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 29. April 2025. 14:00-17:00 Uhr Titel: Potentiation of AKR1C3- and P53-dependent AST-3424* activity via PUMA- mediated degradation of Rad51 (Potenzierung der AKR1C3- und P53-abhängigen Aktivität von AST-3424* durch PUMA-vermittelten Abbau von Rad51)(6) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/7337) Autoren: Jianxin Duan, Tianyang Qi, Yizhi Wang, Xing Liu, Zhaoqiang Lu, Jibing Yu, Xiaohong Cai, Anrong Li, Don Jung, Chen Xun, Yanbin Xie, Fanying Meng, Shukui Qin. Ascentawits Pharmaceuticals, LTD, Shenzhen, China, The First Affiliated Hospital of China Pharmaceutical University, Nanjing Tianyinshan Hospital, Abteilung für Leber-, Gallen- und Pankreastumoren, Nanjing, China, GI Cancer Center, Nanjing Tianyinshan Hospital in Verbindung mit der China Pharmaceutical University, Nanjing, China Titel der Veranstaltung: PO.ET09.14 - Novel Antitumor Agents 3 (Neuartige Antitumorwirkstoffe 3) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/session/428) Ort: Posterbereich 21 Postertafel Nr. 27 Abstract-Präsentation Nr. 5649 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 29. April 2025. 14:00-17:00 Uhr Mittwoch, 30. April 2025 Titel: Preclinical evaluation of the AKR1C3-activated alkylator OBI-3424 in hepatoblastoma: A report from the Pediatric Preclinical In Vivo Testing Consortium (PIVOT) (Präklinische Bewertung des AKR1C3-aktivierten Alkylators OBI-3424 beim Hepatoblastom: Ein Bericht des Pediatric Preclinical In Vivo Testing Consortium (PIVOT)) (7) (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/6521) Autoren: Filemon Dela Cruz, Andrew Kung, Raushan Kurmasheva, Peter Houghton, Daoqi You, Glorife Ibanez Sanchez, Steven Neuhauser, Tim Stearns, Jeff Chuang, Jee Young Kwon, Emily L. Jocoy, Yu-Jung Chen, Ming-Chen Yang, Beverly Teicher, Carol J. Bult, Malcolm A. Smith. Memorial Sloan Kettering, New York, NY, UT Health San Antonio, San Antonio, TX, The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, The Jackson Laboratory, Farmington, CT, The Jackson Laboratory, Sacramento, CA, OBI Pharma, Taipei City, Taiwan, National Cancer Institute, Bethesda, MD, National Cancer Institute, Bethesda, MD Titel der Veranstaltung: PO.CL07.02 - Advances in Translational Pediatric Cancer Research (Fortschritte in der translationalen pädiatrischen Krebsforschung) Ort: Posterbereich 28 Postertafel Nr. 20 Abstract-Präsentation Nr. 7050 Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Mittwoch, 30. April 2025. 9:00-12:00 Uhr Die E-Poster können ab dem 25. April um 12:00 Uhr (Zeitzone: Eastern Time) auf der AACR-Jahrestagung und ab dem 1. Mai auf der Website von OBI Pharma (www.obipharma.com) eingesehen werden. (1) (AACR-Jahrestagung 2025,) (Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/2507 ) (2) (AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3007) (3)( AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1103) (4) (AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1534) (5) (AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3773) (6) (AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/7337) (7)( AACR-Jahrestagung 2025, Abstracts online unter: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/6521) Über OBI Pharma OBI Pharma, Inc., ist ein im Jahr 2002 gegründetes, in der klinischen Phase tätiges Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in Taiwan. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Mithilfe der firmeneigenen ADC-Enabling-Technologien GlycOBI(®), powered by EndoSymeOBI(®) und HYPrOBI(TM), hat OBI eine eigene Pipeline neuartiger AWK entwickelt, darunter OBI-992, OBI-902 und OBI-904, die auf TROP2 bzw. Nectin-4

abzielen. Um die Anwendbarkeit der HYPrOBI(TM)-Linker-Technologie zu erweitern, hat

OBI auch eine ThiOBI(®)-Plattform der nächsten Generation entwickelt, die eine cysteinbasierte Konjugation ermöglicht. Außerdem umfasst das neuartige First-in- Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens, das auf Globo H abzielt, zwei aktive Globo-H-Immuntherapie-Impfstoffe: Adagloxad Simolenin (ehemals OBI-822) und OBI-833. Zur Pipeline von OBI gehört auch das erste auf AKR1C3 ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des Enzyms Aldoketo- Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes Antitumormittel freisetzt, das in Tumoren stark exprimiert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.obipharma.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zMZFlBbFrfgz20THRldkpvmJ_pq1zFg3KeHj _cyVAPsxYGMUslURKAQ5fswwPxrGkeRemfXnFuQwko8lhgJ9h4zyI3uhwNFiWecnllVVONI=). Über OBI-992 und OBI-902 OBI-992 und OBI-902 sind TROP2-gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), die einen potenten Topoisomerase-I-Inhibitor als zytotoxischen Wirkstoff zur Abtötung von Tumorzellen enthalten. TROP2 wird in einer Vielzahl von soliden Tumoren wie Lungen-, Brust-, Eierstock- und Magenkrebs stark exprimiert, was es zu einem idealen Ziel für die Krebstherapie macht. OBI-992 verwendet einen einzigartigen hydrophilen, durch Enzyme abspaltbaren Linker, der im Blutkreislauf stabil ist, aber den zytotoxischen Wirkstoff innerhalb der Tumorzellen freisetzt. OBI-902 ist ein neuartiges situsspezifisches Glykan-AWK, das die firmeneigene GlycOBI(®)-Plattform von OBI nutzt und eine verbesserte Stabilität und Hydrophilie aufweist. Sowohl OBI-992 als auch OBI-902 zeigten in verschiedenen Tiermodellen eine bemerkenswerte Antitumorwirksamkeit, verbesserte pharmakokinetische Eigenschaften und ein günstiges Sicherheitsprofil. OBI-992 erhielt im Dezember 2023 die IND-Freigabe in den USA. Derzeit laufen Phase-I/II-Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit am Menschen. Der IND-Antrag für OBI-902 wurde am 31. März 2025 bei der FDA eingereicht. Der gegen TROP2 gerichtete Antikörper wurde im Dezember 2021 von Biosion, Inc. (www.Biosion.com (http://www.biosion.com/)), einlizenziert. OBI Pharma besitzt die Vertriebsrechte für OBI-992 außerhalb Chinas. *Über OBI-3424 OBI-3424 ist ein neuartiges, in seiner Klasse führendes chemotherapeutisches Prodrug von OBI Pharma, Inc. Es wird selektiv durch AKR1C3 in ein wirksames DNA- alkylierendes Mittel umgewandelt, das zur selektiven Abtötung von Krebszellen führt. Das Unternehmen erwarb im Jahr 2017 von Threshold Pharmaceuticals, Inc., die weltweiten Rechte an OBI-3424 (mit Ausnahme von China, Hongkong, Macau, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, der Türkei und Indien, die von Ascentawits als AST-3424 gehalten werden). OBI-3424 erhielt im Jahr 2018 von der FDA in den USA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung des hepatozellulären Karzinoms (HCC) und akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL). OBI Pharma, Inc., setzt die Zusammenarbeit mit Ascentawits in Bezug auf OBI- 3424 durch den Austausch klinischer Daten und Informationen fort. Über GlycOBI(®) OBI hat eine einzigartige Glykan-AWK-Plattform (GlycOBI(®)) im Plug-and-Play- Format entwickelt, die mit allen Antikörpern, Linkern und Payloads in verschiedenen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnissen (DAR) kompatibel ist. Unter Verwendung der firmeneigenen Enzymtechnologie (EndoSymeOBI(®)) und Linker- Technologie (HYPrOBI(TM)) von OBI produziert GlycOBI(®) in einem effizienten und skalierbaren Prozess unter GMP-Bedingungen situsspezifische homogene AWK. Der Konjugationsprozess von GlycOBI(®) verhindert eine Störung der Antikörperstruktur und stellt sicher, dass das AWK ähnliche biophysikalische Eigenschaften wie der native Antikörper aufweist. Darüber hinaus hat die Linker- Technologie von OBI die Konjugationseffizienz der Payload verbessert, die Aggregationsneigung verringert und die Halbwertszeit der AWK-Produkte verlängert. GlycOBI(®) hat die Einschränkungen herkömmlicher AWK überwunden und in verschiedenen In-vivo-Tests eine verbesserte Antitumoraktivität und Stabilität gezeigt. GlycOBI (®) und EndoSymeOBI (®) sind eingetragene Marken von OBI Pharma, Inc. HYPrOBI(TM) ist eine zur Eintragung angemeldete Marke. Über ThiOBI(®) OBI hat eine neuartige, irreversible cystein-konjugierte AWK-Plattform (ThiOBI(®)) mit verbesserter Stabilität entwickelt, die für alle Antikörper, Linker und Payloads eingesetzt werden kann. Unter Verwendung der firmeneigenen

ThiOBI(®)-Plattform von OBI einschließlich Linker-Technologien (HYPrOBI(TM)) können

AWK in verschiedenen biomolekularen Formaten hergestellt werden, darunter Antikörperfragmente, Nanokörper, Peptide und Proteine. Darüber hinaus hat die HYPrOBI(TM)-Linker-Technologie von OBI die Konjugationseffizienz der Payload verbessert, die Aggregationsneigung verringert und die Halbwertszeit der AWK- Produkte verlängert. ThiOBI(®) hat die Einschränkungen herkömmlicher Cystein-AWK überwunden und in verschiedenen In-vivo-Tests eine verbesserte Antitumoraktivität und Stabilität gezeigt. ThiOBI(®) ist eine eingetragene Marke von OBI Pharma, Inc. Zukunftsgerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier- und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und erörtert. FIRMENKONTAKT: Kevin Poulos, CBO OBI Pharma, Inc. 1.619.537.7698, Durchwahl 102 kpoulos@obipharmausa.com (mailto:kpoulos@obipharmausa.com) °