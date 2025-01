Trump: Mit Öl- und Gasförderung 'wieder eine reiche Nation'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Donald Trump hat seine drastischen Pläne in der Energiepolitik der Vereinigten Staaten bekräftigt. Er werde einen nationalen Energienotstand ausrufen und massiv auf die Öl- und Gasproduktion setzen, sagte Trump während seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol. "Wir werden wieder eine reiche Nation sein, und es ist das flüssige Gold unter unseren Füßen, das uns dabei helfen wird."

Der 78-Jährige sprach von einer Inflationskrise bedingt durch "massive Mehrausgaben und eskalierende Energiepreise". Wieder nutzte er den Ausruf: "We will drill, baby, drill!" - in den USA solle ohne nachzulassen (nach Öl) gebohrt werden. US-Energie solle in die ganze Welt exportiert werden.

Trump kündigte an, nicht mehr auf die Elektromobilität zu setzen. Jeder werde das Auto kaufen können, das er möchte. Er werde die Autoindustrie retten. "Wir werden in Amerika wieder Autos bauen, und das in einem Tempo, das sich noch vor wenigen Jahren niemand hätte träumen lassen", sagte Trump./mj/DP/nas