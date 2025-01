66 Tote bei Brand in türkischem Ski-Hotel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kartalkaya (Reuters) - Bei einem Brand in einem Ski-Hotel in den türkischen Bolu-Bergen sind am Dienstag nach Behördenangaben 66 Menschen ums Leben gekommen.

In Panik geratene Gäste sprangen mitten in der Nacht aus den Fenstern. Weitere 51 Menschen seien verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Kemal Memisoglu im Skigebiet Kartalkaya im Nordwesten der Türkei. Das Feuer brach den Behörden zufolge gegen 3.30 Uhr morgens Ortszeit im Restaurantbereich des elfstöckigen Grand Kartal Hotels aus. Mehrere Löschfahrzeuge umringten das ausgebrannte Gebäude. Aus einem Fenster in den oberen Stockwerken hingen zusammengeknotete weiße Bettlaken, an denen Gäste zu fliehen versuchten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

(Bericht von Jonathan Spicer; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)