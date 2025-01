AKTIE IM FOKUS: Kontron nähern sich Januar-Hoch - Geschäftsoptimismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kontron-Aktien haben am Dienstag nach der Vorlage von Eckdaten und Aussagen zum Ausblick klar zugelegt. An den Anfang Januar erreichten höchsten Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres kamen sie aber noch nicht ran. An der Spitze im leicht höheren SDax gewannen die Titel des Technologiekonzerns zuletzt 4,1 Prozent auf 19,16 Euro.

Am Vortag waren die Papiere schon über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt und nun ließen sie auch die 21-Tage-Linie hinter sich, die zur Beobachtung des kurzfristigen Trends herangezogen wird.

Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr will der Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) den Umsatz im neuen Jahr aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro steigern. Börsianer sahen darin eine positive Überraschung in einem gemischten Gesamtbild des Ausblicks, der auf Ebene des operativen Gewinns etwas unter den Erwartungen liege. 2024 hatte der Betriebsgewinn (Ebitda) nach ersten Berechnungen das Unternehmensziel von 190 Millionen Euro übertroffen. Ein Händler bezeichnete dies als im Rahmen der Erwartungen.

Laut Analyst Malte Schaumann von Warburg Research deckten sich die 2024er-Eckdaten und die Ziele für 2025 mit seinen Annahmen. Der Experte rät weiter zum Kauf und sieht bei einem Kursziel von 28,40 Euro noch ein Chancenpotenzial von 48 Prozent.

Die Autoren des Bernecker-Börsenbriefs halten Kontron als IoT-Spezialisten bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 9 für ausgesprochen günstig bewertet./ajx/mne//mis