EQS-News: Kontron erwartet auch 2025 weiteres Umsatzwachstum und einen überproportionalen Anstieg beim operativen Ergebnis

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Prognose

Kontron erwartet auch 2025 weiteres Umsatzwachstum und einen überproportionalen Anstieg beim operativen Ergebnis



21.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Guidance 2025: EUR 1,9 bis 2,0 Mrd. Umsatz bei mindestens EUR 220 Mio. EBITDA

Vorläufiges Ergebnis (EBITDA) 2024: Ziel von EUR 190 Mio. voraussichtlich übertroffen

Linz, 21. Jänner 2025 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen, erwartet für das Jahr 2025 ein deutliches organisches Umsatzwachstum auf EUR 1,9 bis 2,0 Mrd. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) geht Kontron von einem noch stärkeren Wachstum auf mindestens EUR 220 Mio. aus.

Erste Berechnungen für das abgelaufene Geschäftsjahr indizieren die Erreichung der ehrgeizigen Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Es wird erwartet, dass das operative Ergebnis (EBITDA) den Vorjahreswert um über 50% übertreffen wird und damit über der Prognose von EUR 190 Mio. liegen wird. Der Umsatz wird über EUR 1,7 Mrd. erwartet und damit mehr als 40% über dem Vorjahr liegen. Kontron blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2025: Der Auftragsbestand wurde 2024 deutlich gesteigert und Kontron rechnet darüber hinaus mit starken Impulsen aus einer Fülle von Produktinnovationen.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: „Kontron hat sich zum globalen Technologieführer von IoT-Technologien entwickelt. Mit unserem sicheren Betriebssystem KontronOS, innovativen Lösungen für ultraschnelle 5G-Datenkommunikation und unseren de facto IoT-Standards für Spezialmärkte wie Bahntechnik, Verteidigung und intelligente Ladetechnik treiben wir Zukunftsanwendungen wie Künstliche Intelligenz voran – basierend auf riesigen Datenmengen, die nur IoT-fähige Geräte liefern können. So stehen wir erst am Beginn eines vielversprechenden Wachstumszyklus in der IoT-Technologie.“

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 wird die Kontron AG mit dem Geschäftsbericht am 27. März 2025 veröffentlichen.

Folgen Sie Kontron:

Kontron auf LinkedIn

Kontron auf X

Neuigkeiten über Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, ihre Geschäftsziele mit intelligenten Lösungen zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligentem und sicherem Transport bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen liefert das Unternehmen Technologien, die einen Mehrwert für seine Kunden schaffen. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron sein Portfolio mit dem neuen Geschäftsbereich GreenTec, der sich auf Solarenergie und eMobility konzentriert, deutlich und wächst auf rund 8.000 Mitarbeiter in über 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Medienkontakte



Alexandra Kentros

Kontron AG

Communication

Tel: +49 151 151 938 81

group-pr@kontron.com

Alexandra KentrosKontron AGCommunicationTel: +49 151 151 938 81

Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG

Investor Relations

Tel: +43 732 7664 153

ir@kontron.com



Leon-Philipp KleissKontron AGInvestor RelationsTel: +43 732 7664 153

Jan Lauer

Profil PR OHG

Public Relations

Tel: +49 531 387 33-18

kontron@profil-pr.com

Jan LauerProfil PR OHGPublic RelationsTel: +49 531 387 33-18

Alle Rechte vorbehalten. Kontron ist eine Marke oder eingetragene Marke der Kontron AG. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keinen Rechtsanspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen.

21.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Industriezeile 35 4020 Linz Österreich Telefon: +43 (732) 7664 - 0 E-Mail: ir@kontron.com Internet: https://www.kontron.com ISIN: AT0000A0E9W5 WKN: A0X9EJ Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2071083

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2071083 21.01.2025 CET/CEST