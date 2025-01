EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen Q4/2024 – Anstieg zum Vorjahresquartal und positive Gesamtbilanz für 2024

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Tradezahlen Q4/2024 – Anstieg zum Vorjahresquartal und positive Gesamtbilanz für 2024



21.01.2025

Corporate News

stock3 AG: Tradezahlen Q4/2024 – Anstieg zum Vorjahresquartal und positive Gesamtbilanz für 2024

Mehr als 426.000 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q4/2024

+6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, -6 % zum Vorquartal

Anstieg der in 2024 ausgeführten Trades um 6 %

München, 21.1.2025 – Im vierten Quartal 2024 verzeichnet die Münchner stock3 AG einen Anstieg der Tradezahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal: Über die 100%-Tochter brokerize GmbH wurden zwischen Oktober und Dezember 2024 mehr als 426.000 Trades ausgeführt. Das entspricht einem Wachstum von 6 % verglichen mit demselben Zeitraum in 2023 (Q4 2023: 402.370 Trades) und einem leichten Rückgang von 6 % im Vergleich zum Vorquartal (Q3 2024: 451.460 Trades). Im gesamten Jahr 2024 wurden rund 1,74 Millionen Orders ausgeführt, was ein Plus von 6 % zum Jahr 2023 bedeutet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Gesamtzahl der Trades zum Vorjahr übertreffen konnten. Und auch den Anstieg der Zahlen aus Q4 2024 im Vergleich zu 2023 werten wir sehr positiv“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Der Rückgang der Zahlen zum Vorquartal ist zurückzuführen auf eine geringe Aktivität rund um Weihnachten und die niedrigere Anzahl an Handelstagen im Dezember.“

Zum Wachstum im vergangenen Jahr hat vor allem die positive Entwicklung bei den Neobrokern beigetragen. Dank der Treue der Nutzerinnen und Nutzer von stock3 haben sich aber auch die traditionellen Broker stabil entwickelt. Mit der Anbindung des vielfach ausgezeichneten Online-Brokers Smartbroker+ Ende 2024 erweiterte stock3 die Möglichkeit für börslichen und außerbörslichen Handel von Wertpapieren auf ihrer Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform. Damit hat das Münchner Unternehmen sein Portfolio an Brokern um einen weiteren hochattraktiven Neobroker ausgebaut, von dem in 2025 positive Wachstumsimpulse erwartet werden.

Über die stock3 AG

Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG

Nicole Krischker

nicole.krischker@stock3.com

