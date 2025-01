EQS-News: Valour überschreitet die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar beim verwalteten Vermögen

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Valour überschreitet die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar beim verwalteten Vermögen



21.01.2025

Rekordmarke beim verwalteten Vermögen: Valour hat einen historischen Meilenstein erreicht, indem es die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar beim verwalteten Vermögen überschritten hat: zum 20. Januar 2025 lag der Wert bei insgesamt 1,02 Milliarden US$ (1,46 Milliarden C$).

Weltweite strategische Expansion: Valour arbeitet aktiv daran, seine Reichweite auf den Wachstumsmärkten durch Absichtserklärungen (MOUs) mit AsiaNext und SovFi zur Notierung der digitalen Vermögenswerte in Form von ETPs in der APAC-Region und mit der NSE zur Schaffung einer Präsenz in Afrika zu vergrößern. Diese Aktivitäten erfolgen im Rahmen seiner Strategie, Zugang zu Wachstumsregionen wie Asien, Afrika und dem Nahen Osten zu erlangen.

Führungsposition durch Innovationen: Mit einem Wachstum von 133 % für 2024 im Vergleich zum Vorjahr und einer Top-Performance bei ETPs wie Valour SOL, BTC, ETH und ADA nimmt Valour weiterhin eine führende Position auf dem Markt ein, wobei es hochmoderne, kostenwirksame und sichere Anlageprodukte in Form von digitalen Vermögenswerten in Europa und anderswo bereitstellt.

Toronto (Kanada), den 21. Januar 2025 - DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) Pionierarbeit leistet, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Tochterunternehmen Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), erstmals in seiner Unternehmensgeschichte ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von mehr als 1 Milliarde US$ erreicht hat. Das offizielle gesamte verwaltete Vermögen liegt jetzt mit Stand vom 20. Januar 2025 bei 1,02 Milliarden US$ (1,46 Milliarden C$).

Dieser Meilenstein baut auf der starken Performance von Valour im Dezember auf, bei der ein monatlicher Nettozufluss in Rekordhöhe von 56 Millionen C$ (38,8 Millionen US$) erreicht wurde, sowie auf der historischen Einführung von 20 neuen digitalen Vermögenswerten (ETPs) auf dem Spotlight Stock Market. Durch diese Leistungen hat Valour seine Position als führendes Unternehmen bei der Bereitstellung eines reibungslosen Zugangs zu digitalen Vermögenswerten gefestigt.

Zusätzlich zu seinem Rekordergebnis bei der finanziellen Performance erweitert Valour seine geographische Ausrichtung, um Chancen auf den Wachstumsmärkten zu erschließen. Valour hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU”) mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um die Notierung und Erweiterung seiner ETPs an der Börse AsiaNext mit Sitz in Singapur zu gewährleisten. Diese Initiative zielt darauf ab, den institutionellen Zugang in der Asien-Pazifik-Region („APAC”), in der eine rasche Verbreitung der digitalen Vermögenswerte zu verzeichnen ist, zu verbessern.

Mit einer ähnlichen Zielsetzung arbeitet Valour daran, Zugang zum afrikanischen Markt zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde eine MOU mit der Nairobi Securities Exchange („NSE”) und SovFi unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit soll die Erstellung und Ausgabe von sowie den Handel mit digitalen Vermögenswerten (ETPs) in Afrika ermöglichen. Diese MOUs sind nur die ersten Schritte von Valour, in diesen Regionen mit einem hohen Potenzial Fuß zu fassen, während sich die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Marktinfrastrukturen dieser Regionen weiter verändern.

Der aktuelle strategische Fokus von Valour liegt auf Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wo es aufgrund der zunehmenden Akzeptanz digitaler Vermögenswerte erhebliche Wachstumschancen gibt. Durch die Zusammenarbeit mit Schlüsselpartnern und Regulierungsbehörden in diesen Regionen versetzt sich Valour in die Lage, von der anhaltenden globalen Entwicklung bei Anlageprodukten in Form von digitalen Vermögenswerten zu profitieren.

„Das Erreichen eines Werts von über 1 Milliarde US$ beim verwalteten Vermögen ist ein wichtiger Meilenstein für Valour. Dies ist ein klares Indiz für die wachsende Nachfrage nach sicheren, innovativen und zugänglichen Anlageprodukten in Form von digitalen Vermögenswerten,” erklärte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, ein Produktportfolio zusammenzustellen, das nicht nur den aktuellen Bedürfnissen der Anleger gerecht wird, sondern auch die Zukunft der digitalen Vermögenswerte antizipiert. Während wir uns aktiv dafür einsetzen, in vielversprechenden Regionen wie Asien, Afrika und dem Nahen Osten zu expandieren, arbeiten wir mit strategischen Partnern und Regulierungsbehörden zusammen, um das vollständige Potenzial der digitalen Vermögenswerte zu erschließen. Durch diesen Meilenstein wird ein aufregendes neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufgeschlagen. Unser Ziel ist es, das Wachstum und die Akzeptanz auf dem weltweiten ETP-Markt weiter voranzutreiben."

Seit seiner Gründung hat sich Valour darauf konzentriert, hochmoderne Finanzprodukte, einschließlich physisch besicherter und vollständig abgesicherter digitaler Vermögenswerte (ETPs), bereitzustellen. Diese Produkte sind an den führenden europäischen Börsen notiert und ermöglichen einen einfachen Zugang und Liquidität für Anleger.

Valour hat das Jahr 2024 mit einem Wachstum beim verwalteten Vermögen von 133 % im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen, was die Stärke seines Angebots und der strategischen Umsetzung unterstreicht. Zu den ETPs mit der besten Performance gehören u.a. Valour SOL, BTC, ETH und ADA. Die Nachfrage der Anleger nach unterschiedlichen und innovativen Lösungen bei digitalen Vermögenswerten nimmt weiter zu, was die Führungsposition von Valour auf dem Markt noch stärker festigt.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögen; die geographische Expansion des Sortiments von Valour an digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs; die allgemeine Expansion bei den digitalen Vermögenswerten; das Interesse der Anleger und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

