Die globale Community von Bigo Live feiert bei der jährlichen Gala ein weiteres einflussreiches Jahr

Mit mehr als 1.000 teilnehmenden Gästen unterstreicht die diesjährige Gala das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Kreativität und Innovation, um den Content Creatorn und den Zuschauern ein abwechslungsreiches und bereicherndes Erlebnis zu bieten.

BIGO Awards Gala 2025

Datum: 24. Januar 2025

24. Januar 2025 Roter Teppich: 15 Uhr (GMT+8)

15 Uhr (GMT+8) Start der Gala: 19 Uhr (GMT+8)

SINGAPUR – Media OutReach Newswire – 22. Januar 2025 - Bigo Live, eine weltweit führende Social Livestreaming-Plattform, freut sich eine weitere Ausgabe der mit Spannung erwarteten BIGO Awards Gala anzukündigen, die nun bereits zum sechsten Mal stattfindet. Unter dem Motto „LIVE YOUR OASIS" (Lebe deine Oase) feiert das Event die Kreativität, das gemeinsame Erleben sowie die Nachhaltigkeit und unterstützt gleichzeitig ein sicheres und innovatives digitales Ökosystem. Die Gala wird am 24. Januar 2025 im berühmten Marina Bay Sands, Sands Theatre in Singapur abgehalten und kehrt somit wieder in die Stadt zurück, in der Bigo Live gegründet wurde.Die Gala, zu der mehr als 1.000 Gästen aus der ganzen Welt erwartet werden, wird erstklassige Content Creator in Kategorien wie „Most Uplifting Livestream" und „Global Community Builder" auszeichnen. Die Gewinner erhalten Trophäen, In-App-Belohnungen und eine Präsenz auf Werbetafeln an berühmten Standorten. Die Zuschauer können sich an der Feier beteiligen, indem sie in Echtzeit für ihre Favoriten abstimmen. Dies unterstreicht den Einsatz von Bigo Live für Inklusivität und die Einbindung der Community.Bigo Live stellt den Content Creatorn Tools und Ressourcen zur Verfügung, um wirkungsvollen Content zu erstellen. Gleichzeitig verstärkt es seine Richtlinien für User-Generated Content (UGC). Eine strengere Überprüfung privater Streaming-Inhalte, fortgeschrittene Moderationspraktiken und lokalisierte Richtlinien für Inhalte gewährleisten eine sichere und bereichernde digitale Umgebung für Kreativität und inhaltsvolle Interaktionen.Die diesjährige Veranstaltung ist außerdem CO-neutral, was einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zur Übernahme der Verantwortung für den Umweltschutz bedeutet. Durch die Messung der Emissionen aus Materialien, Transport und Energieverbrauch —und den Ausgleich dieser Emissionen durch Kohlenstoffgutschriften—setzt die Gala neue Standards für nachhaltige Praktiken im digitalen Raum.„Durch die BIGO Awards Gala 2025 wird die lebendige globale Community gefeiert, die Bigo Live so einzigartig macht", erklärte eine Sprecherin von Bigo Live. „Dieses Jahr zeichnen wir bei unserer Rückkehr nach Singapur nicht nur außergewöhnliche Talente aus, sondern bestätigen auch unsere Verpflichtung, eine sichere, inklusive und nachhaltige digitale Oase zu schaffen, in der sich Kreativität und Interaktion frei entfalten können."Der Abend, bei dem die singapurische Schauspielerin Vernetta Lopez und dem Comedian Rishi Budhrani gemeinsam gemeinsam moderiert wird, bietet Auftritte von 35 internationalen Künstlern aus den Bereichen Pop, Oper, Hip-Hop und Tanz sowie akrobatische Auftritte und eine spektakuläre Electronic Dance Music (EDM)-Performance bieten.Livestreaming revolutioniert weiterhin die Social Media-Landschaft. Seit dem Start im Jahr 2016 steht Bigo Live an vorderster Front, unterstützt Content Creatorn und ist weltweit auf Platz 7 der beliebtesten Livestreaming-Plattformen (Stream Hatchet, Q4 2024) . Mit Tools wie Virtual Live und personalisierte Anreize schafft die Plattform ein florierendes Ökosystem sowohl für Content Creator als auch für Zuschauer.Das Livestreaming der BIGO Awards Gala 2025 erfolgt auf dem Music Livehouse-Kanal (Bigo ID: music) von Bigo Live über die Bigo Live-App. Interaktive Möglichkeiten, einschließlich Live-Chat und Verlosungen, werden das Erlebnis für ein weltweites Publikum bereichern und die Community dadurch stärker einbeziehen.Folgen Sie Bigo Live auf Facebook und auf Instagram , um Updates zu erhalten und feiern Sie zusammen mit uns die transformative Kraft des Livestreamings.Hashtag: #BIGO #BIGOAwardsGala

Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Livestreaming-Social-Communities, bei der die Benutzer Übertragungen in Echtzeit vornehmen, um Momente aus ihrem Leben zu teilen, ihr Talent unter Beweis zu stellen und mit Menschen aus der ganzen Welt zu interagieren. Bigo Live weist etwa 500 Millionen Benutzer in über 150 Ländern auf und ist derzeit Marktführer in der Livestreaming-Branche. Die im März 2016 gegründete Gesellschaft Bigo Live ist im Besitz des in Singapur angesiedelten Unternehmens Bigo Technology.





