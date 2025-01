EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung



22.01.2025 / 14:00 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

Der am 7. Oktober 2024 begonnene Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA („Dräger“) ist am 20. Januar 2025 abgeschlossen worden. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 77.316 Vorzugsaktien zurückgekauft. Der Beginn des Rückkaufs war am 1. Oktober 2024 angekündigt worden. Am 22. November 2024 gab Dräger die Verlängerung des Rückkaufs bekannt.

Der Erwerb der Aktien diente dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Der Vorstand nahm aufgrund der neuen Regelungen zur aktienbasierten Vergütung nicht am Programm teil.

Der Erwerb der Vorzugsaktien von Dräger erfolgte durch eine von Dräger beauftragte Bank ausschließlich über die Börse.

Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite von Dräger (www.draeger.com) in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (www.draeger.com/de_corp/Investoren/Aktie).

Lübeck, 22. Januar 2025

Der Vorstand

Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin der

Drägerwerk AG & Co. KGaA

