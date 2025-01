AKTIE IM FOKUS: Salzgitter springen hoch - Übernahmefantasie flammt wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kreise-Bericht über ein womöglich erhöhtes Gebot zweier Interessenten hat die Aktien von Salzgitter am Donnerstag zur Mittagszeit neu beflügelt. Zuletzt lag der Kurs mit 3,8 Prozent im Plus nach einem ersten Sprung von bis zu 8 Prozent.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sollen die Günter Papenburg AG und TSR Recycling ein formloses, unverbindliches Angebot von 18,50 Euro je Aktie für den Stahlkonzern eingereicht haben. Ehemals habe die Offerte etwas niedriger bei 17,50 Euro gelegen, hieß es in dem Bericht.

Die Übernahmefantasie rund um den Stahlkonzern flammte damit wieder auf. Nach einem ersten Kurssprung wegen der Spekulationen, den es Anfang November gegeben hatte, war es zuletzt in dieser Sache ruhiger geworden. Seit dem damaligen Hoch von 19,80 Euro war der Kurs wieder um bis zu 23 Prozent abgesackt. Auch der Start in das laufende Jahr war nicht gut, denn bis zum Morgen lag die Jahresbilanz noch knapp im Minus. In der Spitze wurden nun am Donnerstag 17 Euro für die Aktien bezahlt, was dann wieder ein Hoch seit Mitte Dezember bedeutete./tih/jha/