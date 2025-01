Bitcoin Kurs: Trump-Rede mit Spannung in Davos erwartet

Vor einer mit Spannung erwarteten Rede durch den US-Präsidenten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gehen Anleger erneut in Deckung. Sollte sich Trump abermals nicht zu Bitcoin äußern, dürfte dies als indirekte Absage verstanden werden. Offensichtlich nimmt der Sektor aktuell lediglich eine untergeordnete Rolle ein.

Anleger hoffen auf Trumps Versprechen – Mögliche Einführung strategischer Bitcoin-Reserven im Blick

Bereits am Tag seines Amtsantritts blieb die erhoffte Unterstützung für den Kryptosektor aus. Insbesondere setzen Investoren auf die rasche Einführung strategischer Bitcoin-Reserven. Die Erwartung, dass der Republikaner Krypto schon bald zur nationalen Priorität macht, ist groß.

Am heutigen Donnerstag wird eine virtuelle Rede durch den US-Präsidenten ab 17:00 Uhr in Davos erwartet. Abzuwarten gilt, wie viel Geduld Anleger weiterhin mitbringen werden. Der Geduldsfaden scheint allerdings bereits strapaziert. Die durch Donald Trump in Aussicht gestellten Vorschusslorbeeren könnten schneller verwelken als gedacht.

Der Markt befindet sich derzeit in der Schwebe, wie es um die Zukunft von Bitcoin und Co in den Vereinigten Staaten bestellt ist.

Auch die geldpolitischen Entwicklungen dürften schon bald wieder verstärkt auf Interesse stoßen. Insbesondere die Fed-Notenbanksitzung in der kommenden Woche sollte schon bald ihre Schatten vorauswerfen.