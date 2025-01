Galenica AG / Schlagwort(e): Personalie

Galenica nominiert Nadine Balkanyi-Nordmann für den Verwaltungsrat



23.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Nadine Balkanyi-Nordmann, erfahrene Expertin in Recht, Compliance und Governance, wird an der nächsten Generalversammlung der Galenica Gruppe zur Wahl als Verwaltungsrätin vorgeschlagen.

Anlässlich der kommenden Generalversammlung vom 10. April 2025 wird den Aktionärinnen und Aktionären ein neues Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat von Galenica vorschlagen: Nadine Balkanyi-Nordmann (1972), anerkannte Führungspersönlichkeit und Expertin auf verschiedenen Rechtsgebieten. Damit soll der Verwaltungsrat wieder aus sieben Mitgliedern bestehen.

Galenica Verwaltungsratspräsident Markus Neuhaus erläutert die Nomination: «Ich freue mich, Nadine Balkanyi-Nordmann im Namen des gesamten Verwaltungsrats für die Wahl als neues Mitglied vorzuschlagen. Sie ist eine angesehene Expertin in der Schweiz im Bereich Verwaltungsrecht und Risikomanagement und bringt umfangreiche Kenntnisse in der Durchführung von administrativen Untersuchungen im öffentlichen Sektor, der Implementierung neuer Vorschriften und dem Aufbau von Compliance-Programmen mit. Zusätzlich verfügt die renommierte Rechtsanwältin über profundes Wissen im Gesundheitswesen.»

Führende Expertin im Finanzdienstleistungs- und Gesundheitssektor

Nadine Balkanyi-Nordmann ist Gründerin und CEO der Lexperience AG. Sie hat in renommierten Anwaltskanzleien sowie grossen Finanzinstituten gearbeitet und sich an mehreren internationalen Institutionen weitergebildet. So war die Schweizer Rechtsanwältin nach ihrer Anwaltstätigkeit bei Walder Wyss & Partners in Zürich für verschiedene Banken wie UBS, GE Capital Bank oder BNP Paribas in Asien, Amerika und der Schweiz in leitender Stellung tätig.

Nadine Balkanyi-Nordmann hat Rechtswissenschaften an der Universität Zürich studiert und das zürcherische Anwaltspatent erworben. Darüber hinaus hat sie einen LL.M. (Master of Laws) an der Hong Kong University abgeschlossen. Sie verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Corporate Governance und in der Durchführung von Administrativuntersuchungen im öffentlichen Sektor. Sie soll den Verwaltungsrat der Galenica Gruppe zudem stärken mit ihrer Expertise bezüglich der Integration von ESG-Kriterien in börsenkotierte Unternehmen sowie der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen.

Nadine Balkanyi-Nordmann wird sich 2025 nicht mehr zur Wiederwahl stellen für das Verwaltungsratsmandat der Sanitas Krankenversicherungen, das sie seit 2013 innehat.

Foto von Nadine Balkanyi-Normann

Nächste Termine

11. März 2025 Publikation Jahresergebnis 2024 der Galenica Gruppe 10. April 2025 Generalversammlung der Galenica AG 22. Mai 2025 Umsatz-Update der Galenica Gruppe 7. August 2025 Publikation Halbjahresergebnisse 2025 der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com

Willkommen im Galenica-Netzwerk!Die über 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen.

Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Galenica AG Untermattweg 8 3027 Bern Schweiz Telefon: +41 058 852 81 11 E-Mail: info@galenica.com Internet: https://www.galenica.com ISIN: CH0360674466 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2072801

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2072801 23.01.2025 CET/CEST