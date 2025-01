GNW-News: MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Einleitung des Konsultationsverfahrens bei Expomobilia in Effretikon

^MCH Group: Einleitung des Konsultationsverfahrens bei Expomobilia in Effretikon

Expomobilia informiert heute ihre Mitarbeitenden über den Start eines Konsultationsverfahrens. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Unternehmensstruktur der Expomobilia zu überprüfen und anzupassen, um langfristig ein profitables Wachstum zu erzielen. Das Konsultationsverfahren wird in enger Abstimmung mit den betroffenen Mitarbeitenden und relevanten Stakeholdern durchgeführt. Die potentiellen Massnahmen beinhalten under anderem organisatorischen Veränderungen und Anpassungen der Mitarbeiterstruktur. Dabei könnte es auch zu einem Abbau von Arbeitsstellen am Standort Effretikon kommen. Der MCH ist bewusst, dass die potentiellen Veränderungen für ihre Mitarbeitenden nicht einfach sein werden. Deshalb legt das Unternehmen grossen Wert darauf, den den Prozess so transparent und unterstützend wie möglich zu gestalten. Weitere Details zu den geplanten Massnahmen werden im Rahmen des Konsultationsprozesses erarbeitet und kommuniziert. Expomobilia ist Teil der Live Marketing Solutions Divison der MCH Group und spezialisiert sich auf die Konzeption und den Bau von Messeständen, Events- und Ausstellungsdesigns sowie innovative Markeninszenierungen. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Effretikon rund 80 Mitarbeitende. Über die MCH Group Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris und Miami Beach sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC² und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 394 Mio. * Ad hoc-Mitteilungen (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc- mitteilungen/) (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-meldungen/) * News (https://www.mch-group.com/news/) Kontakt: MCH Group AG Group Media & Corporate Affairs Manager Lucia Uebersax +41 79 626 39 35 lucia.uebersax@mch-group.com (mailto:christian.jecker@mch-group.com) (mailto:christian.jecker@mch-group.com)www.mch-group.com (https://www.mch- group.com/) °