Trump erwartet Mega-Investitionen in USA: Baut bei uns Fabriken auf

Davos/Berlin (Reuters) - US-Präsident Donald Trump rechnet mit zahlreichen großen Investitionen von in- und ausländischen Konzernen in seiner zweiten Amtszeit.

Seine Botschaft sei klar: "Kommt, stellt eure Produkte in den Amerika her", sagte der Republikaner am Donnerstag vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, zu dem er per Videoübertragung zugeschaltet war. Sonst werde es Zölle auf importierte Produkte geben. Die USA seien der beste Ort, Jobs zu schaffen und neue Fabriken aufzubauen.

Er forderte die Notenbanken auf, rund um den Globus die Zinsen zu senken. Trump sagte zudem, der US-Kongress werde die größte Steuersenkung in der amerikanischen Geschichte beschließen. Zudem werde es weniger staatliche Vorschriften geben. Trump will auch die Öl- und Gasförderung ausweiten.

Trump kündigte zudem an, die Welt friedlicher machen zu wollen. Mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine gebe es mittlerweile hoffnungsvolle Ansätze für einen Friedensschluss. Er forderte erneut, Nato-Mitglieder sollten künftig statt zwei Prozent fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.

