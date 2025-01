Volkswagen-Finanzchef kündigt weitere Investitionen in USA an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Entfernt Verweis auf Batteriefabrik, VW hat Angaben berichtigt)

Davos (Reuters) - Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz bringt weitere Investitionen in den USA ins Spiel.

Volkswagen wolle seinen US-Marktanteil bis 2030 verdoppeln, sagte Antlitz am Donnerstag beim World Economic Forum in Davos der Nachrichtenagentur Reuters. "Dafür brauchen wir zusätzliche Initiativen." Details zu möglichen Investitionen nannte Antlitz nicht. "Die Investitionen gehen weiter. Wenn man den Marktanteil verdoppeln will, muss man noch mehr lokal tun."

Volkswagen fühle sich als integraler Bestandteil der US-Wirtschaft, betonte Antlitz. Schon vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump habe VW angekündigt, die Geschäfte in den USA ausbauen zu wollen. Zugleich solle der Marktanteil in Europa verteidigt werden und das Geschäft in China an Stärke gewinnen.

