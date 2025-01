Aktien Frankfurt Ausblick: Rekordrally führt Dax an 21.500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax , dass der Dax mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf 21.497 Punkte zum Auftakt sehr nah dran sein wird an dieser Marke. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird mit fast einem halben Prozent im Plus erwartet.

Der Gewinn im noch jungen Jahr würde durch den weiteren Anstieg bereits auf fast acht Prozent anschwellen. Allein in dieser Woche hat der Dax dazu schon einen Anstieg beigetragen, der in Richtung drei Prozent geht. Weiteren Auftrieb gibt zu Wochenschluss die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die zumindest dem marktbreiten S&P 500 bereits zu neuen Rekordhöhen verholfen hat.

Der Start der Trump-Präsidentschaft treibt seit Tagen die Kurse an. Sein jüngster Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen habe bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, hieß es bei der Commerzbank. Laut den Experten der Helaba rücken am Freitag nun Veröffentlichungen vorläufiger Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt.

Bezüglich des Dax stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann. "Die Gefahr von Rücksetzern ist vorhanden, zumal es von technischer Seite Signale einer überkauften Marktlage gibt", schrieben die Autoren Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg am Freitag in ihrem Morgenkommentar.

Unternehmensseitig steht mal wieder der Chipsektor im Fokus wegen Vorgaben aus den USA. Dort hatte der Branchenriese Texas Instruments am Vorabend nach Börsenschluss Resultate vorgelegt und einen enttäuschenden Ausblick abgegeben, der bei Infineon die Stimmung dämpfte. Vorbörslich sank der Kurs des Dax-Mitglieds um ein Prozent. Texas signalisierte eine immer noch schwache Chip-Nachfrage und höhere Herstellungskosten.

Auf ihrer Erholung weiter nach oben um 2,4 Prozent geht es dagegen im Tradegate-Handel für die Aktien von Carl Zeiss Meditec . Zuletzt häufen sich bei dem Medizintechnik-Konzern die Stimmen, dass das Jahr 2025 besser werden könnte. Am Tag nach einer Kaufempfehlung durch das Analysehaus Equita gab es nun eine solche von der britischen Großbank HSBC.

Aus dem Dax könnten die Symrise -Aktien wegen Resultaten des Konkurrenten Givaudan noch einen Blick wert sein. Der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller hat 2024 dank höherer Verkaufsmengen deutlich mehr umgesetzt. Sein Gewinn stieg erstmals über eine Milliarde Franken./tih/jha/