EQS-News: DATAGROUP mit Veränderung im Vorstand

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie

DATAGROUP mit Veränderung im Vorstand



24.01.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP mit Veränderung im Vorstand

Dr. Sabine Laukemann scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

Mark Schäfer, bisher Bereichsvorstand Produktion, rückt in die Organfunktion auf

Gerhard Kaminski wird neuer Bereichsvorstand neben Alexandra Mülders

Kontinuität durch Besetzung langjähriger DATAGROUP-Manager gewährleistet

Erfolgreiche Strategie mit Fokus auf organisches Wachstum zahlt sich weiter aus

Pliezhausen, 24.01.2025. DATAGROUP (WKN A0JC8S) meldet Veränderungen im Vorstand. Dr. Sabine Laukemann, seit April 2022 Vorständin bei der DATAGROUP SE und für die Ressorts Personal, Unternehmenskommunikation, Organisation, Legal und ESG verantwortlich, scheidet auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 31.01.2025 aus dem Vorstand und zum 30.04.2025 aus dem Unternehmen aus. Ihre Aufgaben werden zukünftig vom Vorstandsvorsitzenden Andreas Baresel und den Vorstandskollegen übernommen. Die bewährte Struktur mit zwei Vorständen und zwei Bereichsvorständen und damit die stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum bleibt erhalten. Mark Schäfer, seit 2019 bei DATAGROUP und seit Mai 2024 Bereichsvorstand, wird zum 01.02.2025 in den SE-Vorstand nachrücken. Gerhard Kaminski wird neben Vertriebschefin Alexandra Mülders neuer Bereichsvorstand Personal. Die interne Neuordnung des DATAGROUP Managements sorgt auch zukünftig für Kontinuität für die weitere erfolgreiche Entwicklung von DATAGROUP.

„Aufgrund einer aktuellen Pflegesituation in meiner Familie sehe ich mich derzeit in der Verantwortung, meinen Fokus stärker auf familiäre Belange zu legen. Die Anforderungen dieser Situation lassen sich derzeit nicht mehr in vollem Umfang mit den Erfordernissen meiner Position vereinbaren. Um sowohl meiner Verantwortung innerhalb der Familie als auch meinen Verpflichtungen gegenüber DATAGROUP gerecht zu werden, habe ich mich daher entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen“, so Dr. Sabine Laukemann.

Um einen guten und reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Dr. Sabine Laukemann der DATAGROUP bis zum 30.04.2025 als Managementunterstützung und im Rahmen von Übergaben zur Verfügung stehen.

„Wir bedauern sehr, respektieren aber den Wunsch von Frau Dr. Laukemann, aus unserem Unternehmen auszuscheiden. Sie hat in mehr als 20 Jahren bei DATAGROUP in verschiedenen Positionen und Verantwortungsbereichen einen wertvollen Beitrag zu Wachstum und Erfolg der DATAGROUP SE geleistet. Hierfür möchte ich ihr im Namen des Aufsichtsrats meinen herzlichen Dank aussprechen. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Frau Dr. Laukemann alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg“, sagt Heinz Hilgert, Aufsichtsratsvorsitzender der DATAGROUP SE.

Andreas Baresel verantwortet zukünftig als CEO und CFO die Ressorts Finanzen, M&A, Legal und Investor Relations/Unternehmenskommunikation sowie das Leistungsportfolio.

Mark Schäfer wird mit dem Ressort Produktion in den Vorstand aufrücken. Das Ressort Personal wird zukünftig von Gerhard Kaminski, der neu in den Bereichsvorstand aufrückt, übernommen.

Gerhard Kaminski ist seit 2023 Geschäftsführer der DATAGROUP Ulm und wird diese Position auch zukünftig beibehalten. Zuvor war er 22 Jahre für die SCHWENK Zement GmbH & Co. KG tätig, davon 10 Jahre als Mitglied der Geschäftsführung mit den Bereichen Personal, IT und Unternehmenskommunikation.

Alexandra Mülders ist seit 2010 bei DATAGROUP als Geschäftsführerin einer der wachstumsstärksten CORBOX-Einheiten tätig. Seit 2023 ist sie zudem Bereichsvorständin Vertrieb und verantwortet das organische Wachstum von DATAGROUP mit besonderem Fokus auf das Full-Service-Outsourcing-Produkt.

DATAGROUP ist mit dieser bewährten Struktur weiterhin hervorragend aufgestellt. Mit einer robusten Pipeline und dem Fokus auf strategisches Wachstum erwartet das Management weiterhin ein erfreuliches organisches Wachstum.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

PRESSE / Investor*innenKontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

24.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2073927

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2073927 24.01.2025 CET/CEST