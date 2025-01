Rohstoffe: Geopolitisch bedingte Marktdynamik lässt Gold glänzen

In diesem Jahr ist mit einer erhöhten Volatilität an den Rohstoffmärkten zu rechnen. Gründe dafür sind die Spannungen im Nahen Osten, die abkühlende Nachfrage Chinas und der Schneeballeffekt von Trumps protektionistischer Agenda. Mit der Rückkehr des umstrittenen Präsidenten ins Weiße Haus dürfte seine unerschütterliche „America First“-Politik eine neue Marktdynamik in allen Sektoren auslösen.

Trotz der jüngsten Rückschläge bleiben die Rohstoffpreise widerstandsfähig und halten sich deutlich über Vor-Corona-Niveau.