Trading-Chance Fresenius Medical Care: Mit dem Trend Long

Die Liste der Gewinner im DAX wurde am gestrigen Donnerstag von Fresenius Medical Care angeführt. Der Dialysedienstleister konnte über 5% auf 46,58 Euro zulegen und kletterte damit auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Das positive Chart-Signal setzt zunächst weiteres Potenzial in der Aktie frei, woraus sich für uns eine Trading-Gelegenheit ergibt.

Wann immer Aktien, die von institutionellen Anlegern gehandelt werden, neue Mehrjahreshochs markieren, werden diese interessant für die Watch- und Handelsliste. In einem normalen bis positiven Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Trends dann überdurchschnittlich wahrscheinlich. Institutionelle Adressen agieren überwiegend trendkonform und bauen Positionen bei neuen Verlaufshochs aus. Es lässt sich gegenüber den investierten Kunden leichter rechtfertigen, dass man mit dem Trend positioniert ist, als sich regelmäßig gegen die Hauptschwungrichtung zu stellen.

Trendsignal nach Ausbruch aktiviert

Mit dem Ausbruch über die Marke von 42,08 Euro, die das Hoch vom Mai 2024 markiert hatte, wurden neue Käufer in die Aktie gezogen. Zur Unterseite sind die Fresenius Medical Care Papiere durch den Kreuz-Support bei 34-35,30 Euro stark unterstützt. Hier treffen ganz dicht beieinander die Aufwärtstrendlinie (blau) und eine horizontale Unterstützung zusammen. Auf der Oberseite ist die nächste wichtige Chartmarke bei 49,51 Euro gelegen. Hier formieren die seit 2018 bestehende Abwärtstrendlinie und ein horizontaler Widerstand aus dem Jahr 2023 einen Kreuzwiderstand. Wenn der Aktienkurs von Fresenius Medical Care einen Ausbruch vollziehen kann, ist zunächst eine Konsolidierung in dem Widerstandscluster, welches sich von besagten 49,51 Euro bis 56,58 Euro erstreckt, wahrscheinlich.

Sollte auch die obere Begrenzung dieser Widerstandszone geknackt werden, sind langfristig gar 92 Euro ein mögliches Ziel.

Quelle: www.tradingview.com

Nimmt man die horizontalen Unterstützungs- und Widerstandslinien in den Fokus der Analyse, so kann zusammengefasst gesagt werden, dass auf der Unterseite eine breite Unterstützungszone bei 25,70 Euro beginnt und bei 35,30 Euro endet. Das Pendant dazu bildet ein Widerstandsbereich, der sich von 49,51 bis 56,58 Euro erstreckt. Besonders in dieser Zone können binnen weniger Tage/Wochen gleich mehrere positive Chart-Signale ausgelöst werden.

Margen stagnieren, Cashflow zieht an

Das fundamentale Bild ist bei Fresenius Medical Care gemischt, aber auf einem guten und erhöhten Niveau. Ein wenig dämpfend können sich die anhaltend stagnierenden Margen auf den Kurs auswirken. Immerhin: nach einer kleinen Delle 2022/23 ziehen die Margen wieder an. Für 2025 soll die Netto-Marge wieder über 5% ansteigen. Positiv ist die Entwicklung des Cashflow zu bewerten. Dieser soll von derzeit 7,75 Euro auf bis zu 11,68 Euro im Jahr 2028 gesteigert werden. In der Bandbreite der historischen Bewertungen ist Fresenius Medical Care derzeit nah am unteren Ende gelegen. Noch niedriger bewertet war die Aktie lediglich im Jahr 2020 nach dem Corona-Crash. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis rangiert bei aktuell 8,44 und befindet sich somit auf dem Niveau aus dem Herbst 2023. Damals erholte sich der Aktienkurs in den darauffolgenden Monaten spürbar.

Long-Chance für risikofreudige Anleger

An der Börse kann es von Vorteil sein, vor der Masse einzusteigen. Das bringt zwar etwas mehr spekulatives Risiko mit sich, bringt aber auch größeres Gewinnpotenzial mit sich. Darum sehen wir bereits vor einem möglichen Ausbruch eine attraktive Einstiegs-Chance. Auch hier kann es aus unserer Erfahrung heraus sinnvoll sein, nicht sofort die volle Position einzugehen, sondern Pulver trocken zu halten, um zukaufen zu können, sollte sich der Aktienkurs noch einmal schwächer präsentieren. Die Unterstützung bei derzeit 35,30 Euro bietet sich für antizyklische Einstiege in Trendrichtung an. Prozyklische Zukäufe könnten zudem bei Überschreiten von 56,58 Euro vorgenommen werden.

Moderat gehebelter Long-Trade auf Fresenius Medical Care

Für diese Trading-Chance haben wir ein moderat gehebeltes Produkt mit unbegrenzter Laufzeit von BNP Paribas für Sie ausgesucht. Zum bei 24,366 Euro gelegenen Knockout sind es derzeit 47,75% Puffer. Auf identischem Niveau befindet sich auch der Basispreis des Unlimited Turbo Long. Bei dem gestrigen Schlusskurs von 46,56 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 2,07. Eine Absicherung via Stop-Loss erscheint bezogen auf die Aktie bei 34,30 Euro sinnvoll. Das entspricht etwa 1,0 Euro im Produkt. Die WKN lautet PD86HN.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 49,51 und 56,58 Euro

Unterstützungen: 35,30 und 32,70 Euro

Unlimited Turbo open end Long auf Fresenius Medical Care

Basiswert Fresenius Medical Care WKN PD86HN ISIN DE000PD86HN4 Basispreis 24,366 Euro K.O.-Schwelle 24,366 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 2,07 Stop-Loss Hebelzertifikat 1,0 Euro

