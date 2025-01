Wochenrückblick – Amtseinführung von Trump und Berichtsaison nimmt Fahrt auf

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche stand vor allem die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Fokus der Anleger. Außerdem gab es mit Netflix, Puma und GE Aerospace auch einige spannende Quartalsergebnisse und Jahresabschlüsse von Unternehmen.





Globaler Aktienmarkt – deutscher und amerikanischer Markt mit neuen Rekordhochs



Der deutsche Leitindex DAX® steht am Freitagmittag 2,6 Prozent im Plus und erreichte während der Woche zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch von 21.520 Punkten. Getrieben durch die Amtseinführung Donald Trumps, legte auch der amerikanische Markt in dieser Woche zu. Der Dow Jones Industrial Average® und der der NASDAQ-100 Index® gewannen bis zum Donnerstagabend 2,4 Prozent bzw. 1,6 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes, der S&P 500® gewann bis zum Donnerstagabend etwa 1,7 Prozent und erreichte unter der Woche ebenfalls ein neues Rekordhoch von 6.118 Punkten.





In den ersten Stunden seiner Präsidentschaft unterzeichnete Trump bereits einige Dekrete. Am Dienstag gab er außerdem ein Joint Venture mit OpenAI, Oracle und Softbank bekannt. Im Rahmen des sog. Project Stargate sollen bis zu 500 Milliarden US-Dollar in AI-Infrastruktur in den USA investiert werden. Für Deutschland sind auch Trumps Aussagen hinsichtlich Handelszöllen wichtig. Bereits während des Wahlkampfs kündigte Trump an neue Zölle auf Importe erheben zu wollen. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wäre dies eine Beeinträchtigung. Die genauen Auswirkungen auf die Wirtschaft und den deutschen Leitindex DAX® bleiben abzuwarten, auch weil die konkreten Pläne von Trump hinsichtlich Zöllen noch ungewiss sind.Am Dienstag veröffentlichte das US-amerikanische Medienunternehmen seine Zahlen für das vierte Quartal 2024. Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 16 Prozent auf 10,25 Milliarden US-Dollar steigern. Hintergrund für die guten Zahlen dürfte der Zuwachs an Abonnenten sein. Netflix konnte im vergangenen Quartal knapp 19 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen und zählt somit aktuell mehr als 300 Millionen zahlende Abonnenten. Der Markt reagierte sehr positiv auf die vorgelegten Zahlen. Die Aktie notierte bei Handelsschluss am Mittwoch bei 953,99 US-Dollar – ein Plus von mehr als 9 Prozent im Vergleich zum Vortag.Am Mittwochabend veröffentlichte der Sportartikelhersteller seine vorläufigen Ergebnisse für das vergangene Jahr. Demnach stieg der währungsbereinigte Umsatz in 2024 um 4,4 Prozent auf 8,82 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen verblieb mit 622 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis blieb hingegen mit 282 Millionen Euro hinter dem Vorjahresergebnis von 305 Millionen zurück. Der Markt reagierte sehr negativ auf die vorgelegten Zahlen. Die PUMA-Aktie notierte zum Handelsschluss am Donnerstag fast 23 Prozent tiefer bei 32,31 Euro.Am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen seine Quartalszahlen sowie den Jahresbericht für das Jahr 2024. Der Gewinn für das vergangene Quartal betrug 1,9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar. Für das vergangene Jahr 2024 betrug der Gewinn 6,7 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 38,7 Milliarden US-Dollar. Letzterer ist ein Anstieg von mehr als 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen seine Dividende um 30 Prozent anzuheben und Aktienrückkäufe in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar durchzuführen. Der Markt reagierte positiv auf die veröffentlichten Zahlen. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag um mehr als 6 Prozent auf 200,80 US-Dollar.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? 