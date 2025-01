Sehnsucht nach Urlaub: 260.000 Besucher bei Reisemesse CMT

STUTTGART (dpa-AFX) - Zufriedene Gesichter bei der Reisemesse CMT in Stuttgart: In neun Tagen wurden rund 260.000 Besucher gezählt, sagte ein Messesprecher zum Abschluss der CMT. Im vergangenen Jahr waren es 234.000. "Das Interesse am Urlaub ist wieder da", freute sich der Sprecher. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage - die Leute würden bei anderen Dingen sparen.

Zufriedene Aussteller

Das große Besucherinteresse spiegele sich in der Zufriedenheit der Aussteller wider, so der CMT-Sprecher. Bei den Reisebuchungen sei keine Zurückhaltung zu spüren gewesen. Zufrieden sei man auch bei Bestellungen und Verkäufen im Bereich Reisemobile und Wohnwagen gewesen.

Wohnmobile weiter gefragt

Ein Schwerpunkt der CMT lag auf dem Thema Caravaning, das vor allem während der Corona-Pandemie Hochkonjunktur hatte. Besucher konnten sich rund 1.200 Reisemobile ansehen - vom Van über das voll ausgestattete Luxusmobil bis hin zum Expeditionsfahrzeug für jedes Gelände. "Der Trend geht zum Wohnmobil", so der Sprecher.

Die Rolle der Babyboomer

Das große Interesse erklärte sich der CMT-Sprecher nicht zuletzt mit den Babyboomern, die nun in Rente gehen. Bei dieser Altersgruppe sei teils ein gutes Budget vorhanden - viele investierten ihr Geld in ein Wohnmobil.

Selbst ist der Camper

Großen Widerhall fand das Messeangebot zum Selbstausbau von Wohnmobilen. Wer ein Fahrzeug zum Camper umbauen möchte, konnte sich über Möglichkeiten informieren.

Messe mit Tradition

Bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit waren in diesem Jahr fast 1.600 Aussteller vertreten. Es präsentierten sich auch zahlreiche Reiseziele - darunter das diesjährige Partnerland Indien und die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Auch sie seien zufrieden, so der CMT-Sprecher.

Die CMT (Caravan - Motor - Touristik) gibt es seit 1968. Im Jahr 2020 stellte die Publikumsmesse mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord auf./skf/DP/jha