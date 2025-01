ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 135 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nemetschek von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 135 Euro angehoben. Strukturelle und nachhaltige Wachstumsbelebung spreche für eine Neubewertung des Bausoftwarespezialisten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der operative Hebel dürfte Reinvestitionen überkompensieren./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

