Open-Source-KI-Modell aus China setzt Börsen zu

Frankfurt (Reuters) - Die Angst vor einem Crash im Technologiesektor nach dem Erfolg eines neuen Modells für die Künstliche Intelligenz (KI) drückt die Börsen in Europa.

Der Dax notierte am Montag gegen Mittag gut ein Prozent tiefer bei 21.149 Punkten. Der EuroStoxx50 gab 1,4 Prozent auf 5148 Zähler nach.

Der am 10. Januar eingeführte chinesische KI-Assistent DeepSeek überholte am Montag den Rivalen ChatGPT als die am besten bewertete kostenlose Software-Anwendung in Apples App Store in den USA. Das neue Open-Source-KI-Modell R1 des chinesischen Startups hat Experten zufolge die Angst vor einem Ausverkauf im Technologiesektor geschürt, da es in seiner Entwicklung deutlich günstiger ist und Chips mit geringerer Leistung nutzen soll. "Die Anleger hatten das Konzept einer chinesischen Billigversion nicht unbedingt auf dem Schirm. Deswegen zeigen sie sich jetzt etwas überrascht", sagte Fiona Cincotta, Analystin beim Broker City Index. "Denn wenn es plötzlich ein billiges KI-Modell gibt, stellt das die Gewinne der Konkurrenten in Frage - vor allem wenn man bedenkt, wie viel sie bereits in eine teurere KI-Infrastruktur investiert haben."

IFO-INDEX STEIGT - BLEIBT ABER AUF NIEDRIGEM NIVEAU

Aus den Depots der Anleger flogen daher vor allem Aktien, die 2024 im Kielwasser der US-Technologieriesen wie Nvidia stark angestiegen waren. Die Aktien des deutschen Elektrotechnikkonzerns Siemens Energy, der Hardware für KI-Infrastrukturen anbietet, brachen um mehr als 20 Prozent ein. Damit waren sie die größten Verlierer im breit gestreuten europäischen Index Stoxx 600. Auch Suss Microtec, Aixtron und Infineon rutschten um gut vier bis knapp zwölf Prozent ab. Die niederländischen Branchenriesen ASML, ASM International und BE Semiconductor verloren zwischen fast zehn und mehr als 13 Prozent. Unter Druck stand auch der Future für den Index der US-Technologiebörse Nasdaq.

Auch die jüngsten Nachrichten an der Konjunkturfront konnten die Investoren nicht beruhigen. Die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert - bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die auch wegen der geopolitischen Lage verunsicherten Firmen erwarten von der neuen Bundesregierung wirtschaftspolitische Impulse. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg im Januar um 0,4 auf 85,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte.

TRUMPS KRYPTOPOLITIK ENTTÄUSCHT - BITCOIN RUTSCHT AB

Die Enttäuschung der Anleger über die ersten Schritte des neuen US-Präsidenten im Bereich der Kryptowährungen drückte indes den Bitcoin. Die umsatzstärkste Cyber-Devise gab knapp sechs Prozent nach und war mit 99.038 Dollar so günstig wie seit zwei Wochen nicht mehr. Auch andere Kryptowährungen wie Ether und Ripple verloren knapp acht und gut neun Prozent. Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete vergangene Woche ein Dekret zur Schaffung einer Arbeitsgruppe für Kryptowährungen. Laut Timo Emden vom Analysehaus Emden Research ist der Schritt aus Sicht der Investoren nicht konkret genug. "Geprüft werden sollen etwa lediglich die Vorteile einer möglichen Krypto-Reserve", sagte der Experte.

Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien des Industrie- und Autozulieferers Stabilus. Die im SDax notierten Titel rückten um vier Prozent vor. Das Unternehmen ist dank der Konsolidierung der Tochter Destaco gewachsen und hat dabei mehr verdient.

An der Börse in Amsterdam trieb eine neue Lizenzvereinbarung mit Spotify die Aktie des Musikriesen Universal Music (UMG) in die Höhe. Die Titel kletterten um 5,4 Prozent und waren mit 25,52 Euro so teuer wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

