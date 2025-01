EQS-News: cyan AG expandiert mit einer neuen MVNO-Partnerschaft auf den mexikanischen Markt

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

cyan AG expandiert mit einer neuen MVNO-Partnerschaft auf den mexikanischen Markt



27.01.2025

cyan AG expandiert mit einer neuen MVNO-Partnerschaft auf den mexikanischen Markt

München, 27. Januar 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat eine Kooperation mit einem neuen MVNO (Mobile Virtual Network Operator) aus Mexiko mit dem Schwerpunkt auf digitale Sicherheit abgeschlossen. Mit dieser Kooperation setzt cyan seine internationale Wachstumsstrategie fort und wächst im lateinamerikanischen Markt. Der neue MVNO wird die Sicherheitslösungen von cyan als wesentliches Unterscheidungsmerkmal nutzen, um die digitale Sicherheit seiner Kunden in den Vordergrund zu stellen. Zunächst wird das Produkt OnNet Core von cyan eingeführt und den Kunden auf tarifintegrierter Basis angeboten. Die offizielle Markteinführung ist bereits für das erste Halbjahr 2025 geplant.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Dieser innovative MVNO ist auf dem Weg, der erste Mobilfunkanbieter in Mexiko zu werden, der seinen Kunden umfassenden digitalen Schutz vor Phishing-Attacken, Ransomware und anderen digitalen Bedrohungen bietet. Mit dieser Partnerschaft wird cyan eine robuste Netzwerksicherheit ermöglichen, die die Zuverlässigkeit und Effektivität unserer proprietären Lösungen unterstreicht. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Vertrauensbeweis in unsere Technologie und ebnet den Weg für zukünftiges Wachstum in der gesamten Region.“



Die Cybersecurity-Lösungen von cyan werden allen Privatkunden des aufstrebenden MVNOs zur Verfügung gestellt. Beide Unternehmen wollen die Partnerschaft im Laufe der Zeit ausbauen, indem das Produktportfolio erweitert wird und die Marktreichweite vergrößert wird, um so die digitale Sicherheit von Endnutzern signifikant zu stärken. Dieser Meilenstein im lateinamerikanischen Markt unterstreicht die wachsende weltweite Nachfrage nach den fortschrittlichen digitalen Schutzlösungen von cyan.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



