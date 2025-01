EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält zwei Aufträge für Forschungsbohrungen, Auftragsvolumen 3 Millionen Euro

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Daldrup & Söhne AG erhält zwei Aufträge für Forschungsbohrungen, Auftragsvolumen 3 Millionen Euro

Auftrag vom Geologischen Dienst NRW und Auftrag vom Karlsruher Institut für Technologie in Höhe von gesamt rund EUR 3,0 Mio.

Oberhaching / Ascheberg, 27. Januar 2025 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat vom Geologischen Dienst NRW mit Sitz in Krefeld einen Generalunternehmer Auftrag erhalten. Es soll eine Forschungsbohrung in Krefeld-Girmesgath bis zu einer maximalen Tiefe von rund 1.000 Meter abgeteuft werden. Ziel ist es, Kalksteine der Karbon-Zeit auf ihr geothermisches Potenzial hin zu untersuchen. Der Auftrag ist Teil des im letzten Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen in Kraft gesetzten „Masterplan Geothermie“. Der Bau des Bohrplatzes ist derzeit bereits im Gange. Die Bohrungen sollen laut Planung im Februar bis Mai 2025 ausgeführt werden.

Für einen Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen unter der Leitung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erstellt die Daldrup & Söhne AG in der Gemeinde Grasellenbach, Hessen, eine Erkundungsbohrung (GeoLab-1). Dadurch sollen laut Auftraggeber Erkenntnisse gewonnen werden, welche die Eignung des Gebiets zur Errichtung und zum Betrieb eines Untertagelabors nachweisen. Mit der Forschungsinfrastruktur GeoLaB sollen fundamentale Fragestellungen zur Erschließung und Nutzung kristalliner Reservoire für die Geothermie beantwortet werden. Die Arbeiten der Bohrplatzerrichtung sind abgeschlossen. Die Bohr- und Messarbeiten sollen im Februar 2025 starten.

Der planmäßige Auftragswert beider Projekte beläuft sich auf gesamt rund EUR 3,0 Millionen.

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert und im Auswahlindex Scale30 vertreten.

2074605 27.01.2025 CET/CEST