Continental - Trendwende gewinnt an Konturen

Gestern hatten wir an dieser Stelle eine besondere Auswertung für die DAX®-Einzelwerte. Obwohl die erste deutsche Börsenliga auch 2025 bereits wieder neue Allzeithochs verbuchen konnte, notieren 19 DAX®-Titel mehr als 30 % unterhalb der jeweiligen 10-Jahres-Hochs – fast die Hälfte der Indexmitglieder. Diese zurückgebliebenen Einzeltitel haben wir im zweiten Schritt näher analysiert. Konkret die Werte, welche beginnen Momentum aufzubauen und eine positive Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten aufweisen. Letzteres trifft neuerdings auf die Continental-Aktie zu. Gleichzeitig gelang es, den Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 61,73 EUR) zu den Akten zu legen und eine mittelfristige Bodenbildung zu etablieren (siehe Chart). Rechnerisch hält die beschriebene Stabilisierung ein Kursziel im Bereich von 75 EUR bereit. Übergeordnet nährt diese Entwicklung die Hoffnung auf die Ausprägung einer noch größeren Bodenbildung – gemeint ist die mögliche untere Umkehr seit Anfang 2018. Während dieses Szenario oberhalb des 2023er-Hochs bei 79,24 EUR Realität würde, bietet sich die Nackenlinie der kleinen Bodenbildung bei rund 63 EUR als strategische Absicherung an.

Continental (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Continental

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

