Zalando SE: Übernahme von ABOUT YOU und Kundenwachstum untermauern die Expansionsbestrebungen des Konzerns!

Onlinemodehändler im Profil

Die Zalando SE ist mit mehr als 50 Millionen aktiven Kunden in 25 Ländern einer der führenden Onlinemodehändler in Europa. Das Unternehmen bietet Mode, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte an und verbindet Millionen von Kunden mit Marken und Händlern über seine Plattform. Zalando verfolgt ein Plattformmodell, das sowohl eigene Produkte als auch solche von Drittanbietern umfasst. In den letzten Jahren hat Zalando verstärkt auf Technologie und Datenanalyse gesetzt, um die Kundenbindung zu stärken und das Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen operiert in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, das stark von E-Commerce-Trends, Verbraucherverhalten und makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird. Als besonders bedeutend auf dem Wachstumspfad wird die jüngst verkündete Übernahme von ABOUT YOU angesehen.

Übernahme von ABOUT YOU stärkt die Marktposition im europäischen E-Commerce

Am 11. Dezember 2024 hat Zalando angekündigt, dass ABOUT YOU für 6,50 Euro je Aktie für insgesamt etwa 1,1 Mrd. Euro übernommen werden soll. Durch die Fusion strebt Zalando an, einen größeren Anteil am europäischen Mode- und Lifestylemarkt zu erobern. Der kombinierte Marktanteil von Zalando und ABOUT YOU liegt derzeit im einstelligen Prozentbereich. Im B2C-Bereich soll dabei eine Zwei-Marken-Strategie verfolgt werden, um die individuellen Bedürfnisse von Kundinnen und Partnern mit maßgeschneiderten und differenzierten Einkaufserlebnissen noch besser zu bedienen. Im B2B-Bereich wird SCAYLE, die B2B-Software von ABOUT YOU, das E-Commerce-Betriebssystem ZEOS von Zalando ergänzen, und gemeinsam Marken und Einzelhändlern helfen, ihr Multichannel-E-Commerce-Geschäft europaweit über eine einheitliche Plattform mit Logistik-, Software- und Servicefunktionen abzuwickeln.

Zalando strebt auf Gruppen-EBIT-Ebene langfristig signifikante Synergien in Höhe von rund 100 Mio. Euro pro Jahr an. Darüber hinaus soll durch die Übernahme bis 2028 ein jährliches Wachstum des Bruttowarenvolumens und Umsatzes von 5 bis 10 % erzielt werden und die bereinigte EBIT-Marge soll auf 6 bis 8 % steigen. Durch die Integration von ABOUT YOU kann Zalando hierbei seine Logistikprozesse optimieren und Skaleneffekte nutzen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die Kombination der B2B-Plattformen Tradebyte und SCAYLE soll ein fortschrittlicheres E-Commerce-Betriebssystem bieten, das Marken und Einzelhändlern ein umfassenderes Serviceangebot ermöglicht.