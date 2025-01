2G Energy: Mit Blockheizkraftwerken zur Klimaneutralität

Blockheizkraftwerke von 2G Energy stellen umweltfreundliche und zugleich günstige Energie her

2G Energy hat sich auf die Produktion von Blockheizkraftwerken spezialisiert, die der dezentralen Bereitstellung von Strom und Wärme dienen. Zudem stellt man auch Großwärmepumpen her. 2G Energy bietet alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand an und kann somit einen dauerhaft wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen seiner Kunden gewährleisten. Sämtliche Produkte von 2G Energy zeichnen sich sowohl durch Effizienz als auch durch eine hohe Zuverlässigkeit sowie niedrige Kosten aus. Weltweit zählt das Unternehmen bereits 8.500 Kunden und jüngst konnte man mit hervorragenden Geschäftszahlen aus dem 4. Quartal glänzen. So nahm der Auftragseingang bei Neuanlagen im Vergleich zum Vorjahr um 37 % zu. 2G Energy zufolge überstieg der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge den jeweiligen Wert aus dem Vorjahr.