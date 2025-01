EQS-News: Strategieupdate „NFON NEXT 2027“: Fokus auf nachhaltiges Wachstum, KI und Ertragssteigerung

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Strategieupdate „NFON NEXT 2027“: Fokus auf nachhaltiges Wachstum, KI und Ertragssteigerung



30.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Strategieupdate „NFON NEXT 2027“: Fokus auf nachhaltiges Wachstum, KI und Ertragssteigerung

NFON verabschiedet Strategieupdate „NFON NEXT 2027“ und strebt Marktführerschaft im Bereich KI-basierte Businesskommunikationslösungen an

Signifikante Umsatzsteigerung und Effizienzgewinne durch innovative KI-Lösungen

Operative Exzellenz und agile Strukturen als Grundlage für erfolgreiches Wachstum und Margensteigerung in einem dynamischen Marktumfeld

München, 30. Januar 2025 – NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, stellt sein Strategieupdate „NFON NEXT 2027“ vor. Der Leitgedanke lautet: „Wir denken Businesskommunikation neu, inspirieren und verbinden Menschen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen.“ Mit dieser Vision verfolgt NFON das Ziel, nachhaltig profitables Wachstum zu sichern und Marktführer im Bereich KI-gestützte Businesskommunikation zu werden.



„Mit ‚NFON NEXT 2027‘ definieren wir die Zukunft der Businesskommunikation neu und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum“, betont Patrik Heider, CEO der NFON AG. „Unsere Strategie zielt darauf ab, Umsatz und Marktanteil durch innovative KI-Lösungen signifikant zu steigern.“



Mehr als nur Cloud-Telefonie – KI-gestützte Businesskommunikation als Wachstumstreiber



Die Strategie „NFON Next 2027“ fokussiert sich auf Wachstum, Innovation im Bereich künstliche Intelligenz (KI), eine stärkere Kundennähe, effiziente Strukturen sowie die Positionierung als Leistungsführer im Markt. Diese zentralen Themen sollen die Wettbewerbsfähigkeit steigern und langfristige Erfolge sichern.



Im Mittelpunkt der Strategie steht die kontinuierliche Stärkung der Kernprodukte und die Erweiterung der Nutzerbasis, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Die Orientierung an den Kundennutzen bildet dabei die Grundlage für verbesserte Kommunikationslösungen und die Erschließung neuer Umsatzquellen durch die Optimierung von Geschäftsmodellen. Die Kombination von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation festigt die Marktposition von NFON und schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum.



NFON strebt eine Führungsrolle im Bereich KI-basierte Businesskommunikation an. Ziel ist es, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, um Kundenbedürfnisse präziser zu verstehen, Prozesse effizienter zu gestalten und neue Marktchancen zu erschließen. Die Übernahme des KI-Spezialisten botario im August 2024 war ein entscheidender Schritt auf diesem Weg. „Die Integration und Weiterentwicklung von KI in unser Produktportfolio ist ein zentraler Baustein. Durch diese Maßnahmen steigern wir nicht nur die Produktivität und Effizienz unserer Kunden, sondern erhöhen auch nachhaltig unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit“, ergänzt Andreas Wesselmann, CTO der NFON AG. „Unsere Mission ist es, Unternehmen mit intelligenter Technologie in die Zukunft zu führen und gemeinsam zu wachsen.“ Bis 2027 plant NFON, den Umsatzanteil skalierbarer und KI-gestützter Lösungen deutlich zu steigern und ein spezialisiertes Expertenteam aufzubauen, um europäischen Unternehmen die Chancen der digitalen Transformation zu eröffnen.



NFON treibt die Transformation zu einem kunden- und partnerzentrierten Unternehmen voran, um langfristige Beziehungen und hohe Zufriedenheit zu fördern. Moderne Prozesse, Selfservice-Lösungen und der gezielte Ausbau des Partnernetzwerks stehen im Fokus, um Effizienz zu steigern und die Kundenerfahrung zu optimieren. Diese Maßnahmen stärken die Bindung zu Kunden und Partnern und festigen die Position von NFON als innovativer Anbieter im dynamischen Marktumfeld.



Ein skalierbares und flexibles Geschäftsmodell ermöglicht es NFON, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und operative Exzellenz zu gewährleisten. Agilität, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und effiziente Strukturen bilden die Grundlage für eine zukunftssichere Organisation, die den Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht wird. Ziel ist es zudem, die Gewinnmarge nachhaltig zu steigern.



Eine Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit, kontinuierliche Weiterentwicklung und Exzellenz fördert, ist essenziell für die Positionierung von NFON als attraktiver Arbeitgeber und Marktführer. Die Förderung von Talenten, einheitliche Entwicklungsprogramme und Prozessoptimierungen stärken die interne Organisation und tragen zu einer positiven Arbeitsumgebung bei.



Zukunftssichere Organisation durch operative Exzellenz



Als Innovationsführer und langfristiger Partner für mittelständische Unternehmen in Europa entwickelt NFON innovative Lösungen, die technologische Führerschaft mit anwenderfreundlichen und effizienten Kommunikationsprozessen verbinden.



„Der Fokus auf operative Exzellenz und agile Strukturen bildet die Grundlage für ein margenstarkes Geschäft und eine zukunftssichere Organisation, die dynamisch auf Marktveränderungen reagieren kann“, fasst Patrik Heider, CEO der NFON AG, zusammen. „Wir sind überzeugt, dass dieser Weg uns nicht nur langfristigen Erfolg, sondern auch einen echten Mehrwert für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden bringt.“



Weitere Details zu geplanten Maßnahmen werden im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen am 27. Februar 2025 sowie im Geschäftsbericht am 17. April 2025 kommuniziert. Die Informationen hierzu stehen im Bereich Investor Relations auf der Website der NFON AG zum Download zur Verfügung.





Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG



Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.



Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.



http://www.nfon.com/





