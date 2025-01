AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy in Rekordnähe - Kurseinbruch fast ausgeglichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im rekordhohen Dax haben am Freitag die Papiere von Siemens Energy ihre kräftige Erholung seit dem Kursrutsch zu Wochenbeginn fortgesetzt. Sie gewannen am frühen Nachmittag als bester Wert im deutschen Leitindex 3,7 Prozent auf 58,82 Euro. Die Kurslücke, die am Montag entstanden war angesichts aufgekommener Sorgen vor günstigeren KI-Anwendungen aus China ist damit geschlossen. Im nächsten Schritt könnten die Energy-Anteile ihr Rekordhoch ins Visier nehmen, das sie vor einer Woche bei 60,40 Euro erreicht hatten.

Das chinesische Start-up DeepSeek hatte vor wenigen Tagen gezeigt, dass Software mit Künstlicher Intelligenz womöglich mit weniger Rechenleistung trainiert werden kann als bisher gedacht. Gerade die Fantasie des hohen Energiebedarfs von KI aber hatte Siemens Energy im vergangenen Jahr vom Sanierungsfall zum Highflyer gemacht. Lob für die jüngsten, am Montagabend veröffentlichten Quartalszahlen des Konzerns hatten Anleger aber schnell etwas besänftigt.

Eine effizientere Künstliche Intelligenz werde den Boom nicht stoppen, sondern beschleunigen, sagte zudem am Freitag Portfoliomanager Jack Janasiewicz von Natixis IM Solutions. Wenn mit geringeren Kosten dieselbe Leistung möglich sei, stiegen nicht nur die Margen der Tech-Firmen, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität. "Höhere Kapitalrenditen könnten also zu noch mehr Investitionen in KI führen, anstatt sie zu reduzieren", so der Experte.

Das wäre dann wohl auch positiv für Energietechnikanbieter und Stromkonzerne./ajx/mis/jha/