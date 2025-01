EQS-News: Knorr-Bremse verlängert Vertrag mit CEO Marc Llistosella

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Knorr-Bremse verlängert Vertrag mit CEO Marc Llistosella



31.01.2025

Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag mit Marc Llistosella einstimmig per 01.01.2026 um fünf Jahre verlängert

Frühzeitige Vertragsverlängerung würdigt Erfolge des Strategieprogramms BOOST und stärkt Kontinuität im Knorr-Bremse Vorstand

Marc Llistosella ist seit Januar 2023 Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse



München, 31. Januar 2025 – Marc Llistosella bleibt für weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG. Das hat der Weltmarktführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge heute in München bekannt gegeben. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag mit Marc Llistosella bis Dezember 2030 frühzeitig um fünf Jahre verlängert. Auch die Arbeitnehmervertreter unterstützen die Personalie, entsprechend fiel die Entscheidung im Aufsichtsrat einstimmig aus. Llistosellas bisheriger Vertrag läuft noch bis Ende 2025.

Dr. Reinhard Ploss, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Marc Llistosella ist eine Führungspersönlichkeit mit herausragenden strategischen Fähigkeiten und einem sehr unternehmerischen Teamgeist. Das hat er in den vergangenen zwei Jahren eindrucksvoll gezeigt. Mit dem globalen Strategieprogramm BOOST 2026 haben Marc Llistosella und sein Vorstandsteam sehr schnell die großen Herausforderungen angepackt und bereits viele strategisch wichtige Maßnahmen umgesetzt, um Knorr-Bremse als Weltmarkt- und Technologieführer erfolgreich weiterzuentwickeln. Trotz der global angespannten Konjunkturlage überzeugt unser Unternehmen heute wieder mit seiner operativen Stärke. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats freue ich mich, dass Marc Llistosella auch künftig als Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse die Zukunft des Unternehmens gestalten wird und wir die Erfolgsgeschichte von Knorr-Bremse gemeinsam weiterschreiben. Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung möchten wir seinen Beitrag zu diesem Erfolg würdigen.“

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Vorstandsteam und den Kolleginnen und Kollegen weltweit, die Zukunft von Knorr-Bremse weiterhin gestalten zu können. Wir befinden uns mitten in der strategischen Transformation des Unternehmens und haben uns viel vorgenommen, um Knorr-Bremse in allen Bereichen fit für die Zukunft zu machen. Unsere Prioritäten liegen dabei klar auf Profitabilität, nachhaltigem Wachstum und Wertsteigerung. Unsere Strategie setzen wir konsequent um. Ich danke Reinhard Ploss und dem gesamten Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die weitere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Kontakt Medien

Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 89 3547 1942, E-Mail: alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com

Kontakt Investor Relations

Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

