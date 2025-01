Okta - Flaggenausbruch!

Nach den scharfen Kursverlusten der Jahre 2021/22 befindet sich die Okta-Aktie immer noch im Prozess einer langfristigen Bodenbildung. In diesem Zusammenhang gelang dem Papier zuletzt aber ein echtes Ausrufezeichen. Gemeint ist die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 84,62 USD), der Bruch des knapp 1-jährigen Korrekturtrends (akt. bei 88,80 USD) sowie der Spurt über die horizontalen Barrieren bei 91,50 USD. Damit kann die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2024 inzwischen als nach oben aufgelöste Korrekturflagge interpretiert werden (siehe Chart). Der Abschluss dieses Chartmusters dürfte nun für Rückenwind sorgen. Im ersten Schritt winkt ein Anlauf auf die runde 100er-Marke, während das Konsolidierungsmuster perspektivisch sogar die Hochs der letzten Jahre bei 110,94/111,35/114,50 USD wieder in den Mittelpunkt rückt. Bei der angeführten Zone handelt es ich dann um den nächsten Schlüsselbereich, denn ein Sprung über diese Hürden würde die eingangs diskutierte langfristige Bodenbildung tatsächlich abschließen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, den Durchschnitt der letzten 38 Wochen in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Okta (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Okta

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

