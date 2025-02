ANALYSE-FLASH: UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 117 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Sell" belassen. Mit Ausnahme von Beiersdorf und Reckitt hätten die meisten europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterriesen lokale Zulieferer und Produzenten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die neuen US-Zölle. Bei den Hamburgern werde etwa ein Drittel der US-Umsätze lokal produziert. Der Rest werde primär in Mexiko produziert, sodass mit einem Margengegenwind von etwa 50 Basispunkten zu rechnen wäre. Beiersdorf dürfte aber über Preise und Produktionsverlagerung reagieren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:00 / GMT