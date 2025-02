Deutsche Anleihen profitieren von Furcht vor Handelskrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihen haben am Montag von der Einführung von US-Zöllen und der damit verbundenen Furcht der Anleger vor einem Handelskrieg profitiert. Allerdings hielten sich die Kursgewinne bei Bundesanleihen in Grenzen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen um 0,24 Prozent auf 132,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,43 Prozent.

"Die Zölle kommen nicht völlig überraschend, sind aber dennoch ein Rückschlag für die Risikostimmung", kommentierte Analyst Rainer Guntermann von der Commerzbank die Lage am deutschen Rentenmarkt. Am Wochenende hatte die neue US-Regierung ihre Drohung wahr gemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt.

Experte Guntermann verwies auch auf mögliche Auswirkungen der US-Zölle auf die Preisentwicklung. Allgemein wird ein Anstieg der Inflation in den USA erwartet, was auch Einfluss auf die Geldpolitik in den USA haben könnte. Nachdem die Kurse von US-Staatsanleihen zunächst mit der Einführung der Zölle zulegen konnten, gerieten sie im weiteren Handelsverlauf unter Druck, während die Renditen im Gegenzug zulegen konnten.

Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion bei US-Renditen in der Laufzeit von zwei Jahren. Diese wurden am Morgen bei einer Rendite von 4,27 Prozent gehandelt. Am Freitag lag sie unter 4,22 Prozent.

Nach Einschätzung des Analysten Guntermann dürften die US-Zölle und deren Auswirkungen auf die Inflation, die Konjunkturdaten eher in den Schatten stellen. Im weiteren Handelsverlauf werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Eurozone erwartet, bevor sich der Fokus verstärkt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag richten dürften./jkr/jha/