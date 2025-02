AM Best veranstaltet Insurance Market Briefings in Köln und München, um die Herausforderungen für Europäische Versicherer und die Globalen Rückversicherer zu erörtern

AM Best präsentiert die jüngsten Marktanalysen über die Herausforderungen der Versicherungs- und Rückversicherungsmärkte und die Auswirkungen dieser auf die europäischen Erst- und Rückversicherer im Rahmen von zwei Veranstaltungen in Deutschland. Die erste findet am 11. März 2025 in Köln im Excelsior Hotel Ernst statt und die zweite am 12. März 2025 in München im Hotel Le Méridien.

AM Best Analysten werden einen Überblick über die Lage des globalen Rückversicherungsmarktes geben und auch führende Themen wie die Risikolandschaft und Stresstests, Unfall-Katastrophen und neu entstehende Verbindlichkeiten, sowie die Auswirkungen von IFRS 17 diskutieren. Eine Präsentation zu Cyber-Aspekten im Ratingprozess von AM Best steht ebenfalls auf der Tagesordnung.

An den Veranstaltungsorten können sich die Teilnehmer ab 15:00 Uhr Ortszeit registrieren, die Präsentationen beginnen um 15:30 Uhr. Ein kleiner Stehempfang bildet den Abschluss des Programmes. Für die Anmeldung oder weitere Informationen besuchen Sie bitte AM Best's Insurance Market Briefing - Cologne, Munich.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den USA angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und betreibt Niederlassungen in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com.

Copyright © 2025 von A.M. Best Rating Services, Inc. bzw. seiner Partnerunternehmen. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250122603599/de/

Edem Kuenyehia

Director, Market Development &Communications

+44 20 7397 0280

edem.kuenyehia@ambest.com