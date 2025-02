ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Eckdaten für 2024 und der Ankündigung eines Sparprogramms auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Lucas Ferhani lobte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion die Geschäftszahlen. Beide Unternehmensbereiche hätten stark abgeschnitten. Als negativen Punkt sieht er derweil den Hinweis des Gabelstapler-Herstellers auf die stärkere Konkurrenz aus China./mis/la

