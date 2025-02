ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das Ergebnis sei gestützt worden durch den Corona-Impfstoff Comirnaty und niedrigere operative Kosten. Den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr habe der Pharmakonzern bestätigt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 09:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 09:03 / EST

