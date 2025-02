NXP trotz mauer Nachfrage mit ermutigenden Zahlen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Eine schleppende Nachfrage macht NXP erneut zu schaffen.

Allerdings fiel der am Montag veröffentlichte Gewinnrückgang des niederländischen Chip-Herstellers geringer aus als befürchtet. Das Branchenumfeld sei schwierig, sagte Firmenchef Kurt Sievers. Er konzentriere sich daher auf die Dinge, die er unter Kontrolle habe, um die Belastungen abzufedern.

Der Reingewinn schrumpfte den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um gut 14 Prozent auf 3,18 Dollar je Aktie. Analysten hatten allerdings ein Minus von mehr als 15 Prozent erwartet. Der Umsatz ging gleichzeitig um neun Prozent auf 3,11 Milliarden Dollar zurück und lag im Rahmen der von NXP angepeilten Spanne. Auf dieser Basis stellte der Infineon-Rivale für das laufende Quartal Erlöse von 2,725 bis 2,925 Milliarden Dollar und einen Gewinn zwischen 2,39 und 2,79 Dollar je Aktie in Aussicht.

Anleger reagierten erleichtert auf die Zahlen. Die in den USA notierten Aktien stiegen nachbörslich um etwa zwei Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Konkurrent STMicroelectronics nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch vor einer Beschleunigung der Talfahrt gewarnt und die vorübergehende Stilllegung von Werken angekündigt. Der Münchener Chip-Hersteller Infineon wird am Dienstag voraussichtlich ebenfalls deutliche Einbußen bekanntgeben.

