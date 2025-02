EQS-News: Nemetschek SE beschließt Aktienrückkaufprogramm zur Bedienung eines Vergütungsprogramms

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

05.02.2025

Nemetschek SE beschließt Aktienrückkaufprogramm zur Bedienung eines Vergütungsprogramms

München, 5. Februar 2025 – Der Vorstand der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm unter Verwendung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Mai 2024 zum Erwerb eigener Aktien aufzulegen.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms können in einem Zeitraum vom 5. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 bis zu 92.600 eigene Aktien der Nemetschek SE (dies entspricht ca. 0,08% des Grundkapitals der Nemetschek SE) über die Börse zurückgekauft werden. Als größtmöglicher Gesamtkaufpreis für den Erwerb der Aktien (ohne Nebenkosten) wurden 11,1 Mio. Euro festgelegt.

Mit den zurückgekauften Aktien sollen Aktienwertsteigerungsrechte (sog. Stock Appreciation Rights) von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften der Nemetschek Group bedient werden. Stock Appreciation Rights werden in der Nemetschek Group seit 2022 gewährt, um die Verbundenheit von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften mit der Nemetschek Group und ihrem langfristigen Erfolg zu stärken.

Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.

Weitere Details werden während der Laufzeit des Aktienrückkaufprogramms im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: ir.nemetschek.com/aktienrueckkauf.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien und Ansätze wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u. a. durch Investitionen in disruptive Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 996 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge, die geringfügig über dem Prognosekorridor von 29-30% liegt. Diese Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

