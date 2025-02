GNW-News: Intesa Sanpaolo verzeichnet Rekord-Nettogewinn von 8,7 Milliarden ? im Jahr 2024 und hebt Prognose für 2025 an

^MAILAND, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat das bislang beste

Geschäftsergebnis seit Bestehen des Unternehmens erzielt und schloss das Jahr 2024 mit einem Nettogewinn von 8,7 Milliarden EUR ab, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 2023 entspricht. Aufgrund dieses hervorragenden Ergebnisses kann die Bank für das Jahr 2024 eine Bardividende in Höhe von 6,1 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Zusätzlich wird, unter Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, im Juni ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro gestartet. Intesa Sanpaolo hat seine Prognose für den Nettogewinn für 2025 aufgrund der hohen Rentabilität und der soliden Kapitalposition auf deutlich über 9 Milliarden Euro angehoben. Starkes Umsatzwachstum und hohe Kosteneffizienz Intesa Sanpaolo konnte mit einem Anstieg von 9 % gegenüber 2023 und einer Beschleunigung im vierten Quartal ein deutliches Wachstum im Kommissionsgeschäft verzeichnen. Die Versicherungserträge erreichten mit einem Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr ein Allzeithoch. Das Finanzvermögen der Kunden wuchs um 77 Milliarden Euro auf rund 1,4 Billionen Euro, wobei im 4. Quartal Nettozuflüsse von 5,1 Milliarden Euro bei den verwalteten Vermögen zu verzeichnen waren. Trotz umfangreicher Investitionen in Technologie hat Kostendisziplin nach wie vor Priorität. Die Bank hat mit 42,7 % eine rekordtiefe Cost-Income-Ratio erreicht, die zu den besten in Europa gehört. Technologie-Investitionen und digitale Transformation Technologie ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Intesa Sanpaolo. Die Bank hat 4,2 Milliarden Euro in die digitale Transformation investiert, mehr als 2.300 IT-Spezialisten engagiert und 62 % ihrer Anwendungen in die Cloud verlagert. Isybank, die rein digitale Plattform der Bank, verzeichnete im 4. Quartal mit über 500.000 Neuanmeldungen einen sprunghaften Anstieg der Kundenzahlen. Insgesamt hat Isybank damit fast 900.000 Kunden und stärkt ihre Rolle als wichtiger digitaler Akteur. Soziales Engagement Intesa Sanpaolo setzt sich weiterhin beispielhaft für soziale Initiativen ein und hat mit Unterstützung eines engagierten Teams von 1.000 Fachleuten allein im Jahr 2024 rund 340 Millionen Euro für die Bekämpfung von Armut und den Abbau von Ungleichheiten bereitgestellt. Perspektiven für 2025 und darüber hinaus Die Bank erwartet für das Jahr 2025 einen Nettogewinn von mehr als 9 Milliarden Euro und damit eine anhaltend hohe und stabile Rentabilität. Unter anderem ist die Ausschüttung von Bardividenden in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro geplant, wobei weitere Auszahlungen zum Jahresende festgelegt werden sollen. Kommentar von CEO Carlo Messina Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: * ?Wir haben unsere Verpflichtungen im letzten Jahr unseres Geschäftsplans übererfüllt. Wir haben mit 8,7 Milliarden Euro unseren bisher besten Nettogewinn erzielt. Dieser Wert erhöht sich auf 9 Milliarden EUR, wenn man

einmalige Posten und die 900 Millionen EUR an Bruttoerträgen ausschließt, die

durch Managementmaßnahmen zur Stärkung der künftigen Rentabilität erzielt wurden." * ?Aufgrund dieser hervorragenden Ergebnisse können wir unsere Aktionäre mit einer Bardividende von 6,1 Milliarden Euro für das Jahr 2024 belohnen. Unsere hohe Profitabilität und unsere grundsolide Kapitalposition erlauben es uns außerdem - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - im Juni ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro zu starten." * ?Im Jahr 2024 haben wir das bislang beste Ergebnis im Versicherungsgeschäft und ein starkes Kommissionswachstum erzielt. Gleichzeitig sind die Kosten stabil geblieben, die Qualität der Aktiva war erstklassig, und das Finanzvermögen unserer Kunden ist um 77 Milliarden Euro gestiegen. Die Profitabilität des 4. Quartals haben wir zur Stärkung unserer Puffer und zur Sicherung künftiger Ergebnisse genutzt und gleichzeitig unsere Prognose für den Nettogewinn 2025 auf deutlich über 9 Milliarden Euro angehoben." * ?Wir haben bereits 4,2 Milliarden Euro in Technologie investiert, mehr als 2.300 IT-Spezialisten eingestellt und über 60 % der Anwendungen sind bereits cloudbasiert. Isybank hat mit einer starken Wachstumsbeschleunigung im vierten Quartal inzwischen mehr als 500.000 neue Kunden. Damit steigt die Zahl der Isybank-Kunden auf fast 900.000, was uns eine beträchtliche Größe verleiht." * ?Unsere Investitionen in die Technologie ermöglichen zudem einen generationsübergreifenden Wechsel bei unserer Belegschaft. In den nächsten drei Jahren werden 9.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wodurch wir neue Talente gewinnen und die Effizienz steigern können. Intern erzielen wir beachtliche Synergien, ohne dass wir Akquisitionen tätigen müssen, und vermeiden die damit verbundenen Ausführungsrisiken." * ?Wir erwarten, dass der Nettogewinn im Jahr 2025 deutlich über 9 Milliarden Euro liegen wird - ein nachhaltiges Maß für die kommenden Jahre. Wir werden mehr als 6 Milliarden Euro in Form von Bardividenden ausschütten und zum Jahresende weitere Auszahlungen prüfen." * ?Unser gut diversifiziertes Geschäftsmodell, das sich auf Vermögensmanagement und -schutz konzentriert, wird in jedem Zinsszenario erfolgreich sein. Dank unserer starken und nachhaltigen Performance können wir unsere Aktionäre belohnen und gleichzeitig eine solide Kapitalbasis aufrechterhalten sowie unseren Beitrag zu sozialen Initiativen leisten." Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und dem strategischen Ausblick von Intesa Sanpaolo erhalten Sie hier (https://group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/all-news/news/2025/intesa- sanpaolo-full-year-2024-results). Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/771c288b-145b-446b-a4ac- 87dafc1baee1 °