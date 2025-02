Santander plant nach Gewinnsprung milliardenschwere Aktienrückkäufe

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat ihren Gewinn 2024 noch stärker gesteigert als gedacht. Mit knapp 12,6 Milliarden Euro verdiente das Institut 14 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Jetzt packt Bankchefin Ana Botín das Füllhorn aus: Von dem Gewinn will die Bank 1,5 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken - und sogar 10 Milliarden Euro aus den Jahren 2025 und 2026. Die Dividenden kommen noch obendrauf.

Im vergangenen Jahr steigerte die Bank ihre Erträge dank höherer Zins- und Provisionseinnahmen um acht Prozent auf 62,2 Milliarden Euro. Die Risikovorsorge für faule Kredite blieb in etwa stabil, und der Nettogewinn übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Für 2025 erwartet Konzernchefin Botín insgesamt Erträge etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings will sie die Kosten weiter senken und die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf mehr als 17 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr war die Rendite von 15,1 auf 16,3 Prozent geklettert./stw/knd/jha/