Aktien Europa Schluss: EuroStoxx dicht am Rekordhoch aus dem Jahr 2000

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag kräftige Gewinne verbucht. Den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , trennen inzwischen nur noch rund drei Prozent oder etwa 165 Punkte von seinem Rekordhoch aus dem Frühjahr 2000.

Marktexperten wie Konstantin Oldenburger von CMC Markets verweisen auf eine "hoch spannende Marktphase" mit starken Schwankungen an den Börsen, in der negative Nachrichten bislang gut verarbeitet worden seien und Unternehmen mit erfreulichen Quartalsberichten die Erholung zudem gut untermauert hätten. Mit den Arbeitsmarktdaten für Januar aus den USA am Freitag dürfte es obendrein spannend bleiben.

Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 1,62 Prozent auf 5.356,63 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der Schweizer SMI legte um 0,36 Prozent auf 12.624,20 Punkte zu. Der britische FTSE 100 beendete den Handel mit starken Rohstoffaktien im Rücken 1,21 Prozent höher auf 8.727,28 Punkten.

Im Vereinigten Königreich stand zudem die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) im Blick. Diese senkte zwar den Leitzins wie erwartet auf 4,50 Prozent, sieht die Inflation aber bis auf 3,7 Prozent im dritten Quartal steigen. Erst dann dürfte sie sich wieder abschwächen, hieß es. Bisher hatten die Währungshüter in der Spitze nur mit einer Teuerung von 2,8 Prozent gerechnet. Gleichzeitig senkte die BoE ihre Wachstumsprognose./ck/he