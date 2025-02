AKTIEN IM FOKUS: Adidas und Puma schwächer - Skechers-Ausblick und Nike

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Adidas und Puma SE haben am Freitag im Zuge eines enttäuschenden Ausblicks des US-Schuhherstellers Skechers Federn gelassen. Adidas verloren im Dax zuletzt 1,3 Prozent, Puma standen im MDax 2,2 Prozent tiefer. Skechers brachen im vorbörslichen US-Handel am Freitag prozentual zweistellig ein.

Zudem waren am Vortag in New York Nike sehr schwach. Analysten schrieben nach einem Gespräch mit der Führungsspitze von Nike, dass der Konzern Fortschritte mache, aber noch einiges tun müsse und die Wende Zeit brauche./ajx/jha/