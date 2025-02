Versicherer Talanx kratzt beim Gewinn an der Zwei-Mrd-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx hat seine Gewinnprognose übertroffen und schon 2024 an der Zwei-Milliarden-Euro-Marke gekratzt.

Der Nettogewinn sei um ein Viertel auf 1,98 Milliarden Euro gestiegen, teilte Talanx am Freitag in Hannover mit. Erst im November hatte die Firma das Ziel von 1,7 auf 1,9 Milliarden Euro geschraubt. Im laufenden Jahr sollen es 2,1 Milliarden Euro werden. Der Versicherungsumsatz stieg um elf Prozent auf 48,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll wie im Herbst angekündigt auf 2,70 (2,35) Euro je Aktie angehoben werden.

Der größere Teil des Gewinns von Talanx kommt weiterhin von der Tochter Hannover Rück, dem weltweit drittgrößten Rückversicherer. Der Anteil der Erstversicherung am Gewinn ist aber auf 49 von 46 Prozent gestiegen, nachdem Talanx in Südamerika für 1,38 Milliarden Euro mehrere Versicherungstöchter des US-Konzerns Liberty Mutual gekauft hatte. Talanx hat sich in etwa eine Gleichverteilung zwischen Erst- und Rückversicherung zum Ziel gesetzt. Hannover Rück hat den Gewinn im abgelaufenen Jahr um eine halbe Milliarde auf 2,3 Milliarden Euro ausgebaut. Talanx hält gut 50 Prozent an der Tochter.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)